De volgende halte van oude bekende Meme Tchité ligt mogelijk in de eerste amateurklasse

Hij speelde in zijn carrière voor de grootste clubs in België, maar op zijn 33e komt Meme Tchité mogelijk in onze eerste amateurklasse terecht. De spits draait op dit moment proef bij Patro Eisden.

De ex-speler van onder andere Standard, Anderlecht, Club Brugge en STVV was de meest opvallende naam van de niet minder dan 14 testers op de eerste training van de ploeg van ex-Rode Duivel Danny Boffin in 2018. Er stonden maar liefst 40 spelers op het veld en er worden woensdag nog eens drie extra testers verwacht.

Na zijn vertrek bij Club Brugge in de zomer van 2014 zat Tchité enkele maanden zonder ploeg. In februari 2015 werd hij opgevist door het Roemeense Petrolul Ploiesti, maar daar speelde hij amper dertien wedstrijden. Hetzelfde aantal als later bij STVV. Vorig seizoen speelde Tchité gratis mee bij tweedeklasser WS Brussel, waar hij twee keer scoorde in zeventien optredens.

Nu volgt dus mogelijk een avontuur in Maasmechelen. Boffin en Patro Eisden kunnen alle hulp goed gebruiken want de club staat na zestien speeldagen allerlaatste in de eerste amateurklasse met amper negen punten en een doelsaldo van -29 (12-41).