José “Ik heb geen vrienden” Mourinho schopt tegen verschillende schenen, maar krijgt weerwerk van eigen bestuur

Zijn mond houden zal José Mourinho nooit leren en dus staat de Portugees alweer in het oog van de storm. ‘The Special One’ haalde onlangs hard uit naar zijn eigen club maar krijgt nu stevig weerwerk van het bestuur bij Manchester United. En dan was er ook nog zijn uithaal naar “managers met vrienden” en clublegende Paul Scholes.

“Het is niet genoeg. De bedragen die de grote clubs uitgeven zijn van een andere orde”, zei Mourinho na het gelijkspel tegen het Burnley van Steven Defour op Old Trafford. “De clubs met historische naam en faam worden omwille van hun glorierijke geschiedenis gestraft op de transfermarkt. Er is nog een wezenlijk verschil tussen de grote clubs en de beste clubs.”

Die woorden werden uiteraard geïnterpreteerd als een sneer naar het bestuur van de Red Devils en een oproep van Mourinho om meer geld uit te geven om stadsrivaal Manchester City bij te benen. Afgelopen zomer gaf United zo’n 165 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, City spendeerde zo’n 250 miljoen euro.

Weerwerk

Maar de Portugees moet op zijn tellen passen, zo blijkt. Een aantal leden van het bestuur kunnen volgens The Daily Mail niet lachen met de uithaal van Mourinho. Ze willen niet gedwongen worden om nog meer geld uit te geven aan transfers en zijn behoorlijk tevreden over de evolutie van United onder hun coach. Ook al zijn ze akkoord met Mourinho’s kritiek dat hij van Louis van Gaal een team in handen kreeg dat toen (in de lente van 2016) kwalitatief niet sterk genoeg was.

Een stem uit het bestuur zou zelfs beweren dat de transfergeruchten rond de Red Devils gestuurd worden door mensen uit de entourage van Mourinho en dus niet door de club zelf. Bovendien is men er bij United van overtuigd dat elke aankoop tot nu toe succesvol is gebleken, terwijl er voor volgende zomer geld vrijgemaakt zal worden om twee topspelers in huis te halen.

Contract

Eind december kwam The Mirror ook al met het nieuws op de proppen dat de clubleiding van United de contractverlenging van de Mourinho eventjes in de koelkast heeft gestoken. Er zouden twijfels bestaan over zijn tactische aanpak en over zijn duurzaamheid. Mourinho bleef namelijk bij geen enkele club langer dan drie seizoenen.

United was van plan om zijn contract van drie jaar (tot 2019) te verlengen met een extra seizoen en hem daarbij een serieuze loonsverhoging tot 13,5 miljoen euro per jaar te geven. Dat plan lijkt nu even “on hold” te staan omdat de club gehoopt had dat Mourinho kon doen wat hij altijd deed in zijn tweede seizoen: de titel pakken. Maar met Man City al zover weg, lijkt die droom steeds minder realiseerbaar.

“Ik heb geen vrienden”

Mourinho deed vorige week ook zijn beklag over de kalender van de Premier League. Terwijl Manchester United het op ‘Boxing day’ moest opnemen tegen Burnley, moest Manchester City pas de dag nadien aan de bak tegen Newcastle. “Die extra rustdag zegt heel veel”, zei de Portugese coach toen.

In een interview met beIN Sports kwam Mourinho daar nog eens op terug en hield hij opnieuw geen blad voor de mond. “Ik heb erover met niemand kunnen spreken. Het antwoord is ook altijd hetzelfde: jullie van de televisie maken de beslissingen en dat moeten we aanvaarden. Ik geloof echter ook dat sommige clubs en trainers vrienden hebben op de juiste posities. En die heb ik niet”, klonk het.

"Some managers have good friends in the right chairs and I don't have them."



Steek naar Scholes

En dan was er ook nog de uithaal naar clublegende Paul Scholes. Die had onlangs fikse kritiek gegeven op middenvelder Paul Pogba. “Hij lijkt wel te wandelen tijdens wedstrijden”, zei de nu analist na het gelijkspel van United tegen Southampton. “Hij oogt ook niet fit. Ik vraag me af of hij goed traint. En hij speelt in een rol die hij niet aankan, dat is de verantwoordelijkheid van de trainer.”

Uiteraard kon Mourinho die kritiek niet zonder antwoord laten. “Scholes zal de geschiedenis ingaan als een fenomenale speler, niet als een analist. Hij analyseert namelijk niet, hij geeft gewoon kritiek. Dat is iets totaal anders. Niet iedereen is altijd zo fenomenaal als hij was. Soms speelt Pogba goed, soms niet, maar hij doet altijd zijn best. Het is niet zijn schuld dat hij meer verdient dan Scholes. Als hij ooit trainer wil worden, hoop ik dat Scholes 25 procent zo succesvol zal zijn als mezelf.”