Leraar moordt zijn hele gezin uit omdat hij was betrapt met porno

Een leraar die op school betrapt werd terwijl hij naar porno keek, moordde in augustus 2016 zijn hele gezin uit omdat hij vreesde zijn vooraanstaande rol in zijn Noord-Ierse woonplaats te verliezen. Dat blijkt uit het afscheidsbriefje van de man, dat nu pas werd vrijgegeven.

De 40-jarige Alan Hawe werd in 2016 betrapt terwijl hij op de school waar hij onderdirecteur was naar porno aan het kijken was. De Ierse Gardai-politie onderzocht op vraag van de school daarop de laptop van Hawe, maar vond geen illegaal materiaal. De schaamte werd Hawe echter te veel: “Alan had een reputatie opgebouwd een steunpilaar van onze gemeenschap te zijn”, aldus een bron in de Irish Sun. “Hij vreesde dat hij uit de gratie zou vallen”.

Op 29 augustus 2016 vermoordde hij om die reden zijn drie zoontjes Liam (13), Niall (11) en Ryan (6) door hun keel over te snijden, en zijn echtgenote Clodagh (39) met een bijl, alvorens hij de hand aan zichzelf sloeg in hun huis in het kleine Noord-Ierse stadje Ballyjamesduff.

Op een afscheidsbriefje gericht aan zijn ouders en schoonouders, dat gevonden werd op de plaats delict en nu pas vrijgegeven is, schreef Hawe: “Het spijt me dat ik hen allemaal vermoord heb, maar ik had eenvoudigweg geen andere oplossing meer.” De man legde in hetzelfde briefje ook uit dat de dood voor zijn zonen makkelijker was dan geconfronteerd te worden met het trauma van zijn zelfmoord, en vroeg om niet vergeven te worden voor zijn daden. Hij vroeg ook specifiek om niet katholiek begraven te worden, maar om gecremeerd te worden zodat zijn as boven zee uitgestrooid zou kunnen worden.

Zit je met vragen? De zelfmoordlijn kan je gratis bereiken op 1813 of via www.zelfmoord1813.be