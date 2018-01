Schandalige werkomstandigheden van prostituees blootgelegd: “30 minuten na bevalling ging ze weer aan het werk”

De politie van de Britse havenstad Hull heeft in een rapport de schandalige omstandigheden blootgelegd waarin prostituees in die stad werken. Zo zou een vrouw een half uur nadat ze bevallen was alweer de straat op zijn gegaan om te tippelen.

Agente Jacqui Fairbanks helpt de 40 sekswerkers in de beruchte Hessle Road in Hull al tien jaar lang. Velen van hen zijn dakloos, hebben een achtergrond van fysiek en seksueel misbruik of lijden aan psychische problemen. En dan is er nog het probleem van mensenhandel, en dwang door pooiers.

“Eén vrouw beviel en stond een half uur later weer te tippelen op straat. Zo wanhopig zijn sommige van die vrouwen,” klinkt het. “Ik vrees dus dat dit allesbehalve ‘Pretty Woman’ is . Hier gaat geen rijke kerel langskomen die hen in zijn armen neemt, waarna ze nog lang en gelukkig leven.”

Extreem laag zelfbeeld

“Ons probleem is dat deze vrouwen niet willen meewerken met ons. Hun zelfbeeld is zo laag dat ze al blij zijn met de aandacht die ze krijgen van hun souteneur en hun klanten. Dat is triestig,” klinkt het bij de politie. “Het gaat om twintigers, dertigers en zelfs een paar zestigers, maar godzijdank hebben we hier geen piepjonge meisjes.”

De klanten van deze vrouwen variëren meer in leeftijd: “Soms zijn ze maar 17 of 18 jaar, andere zijn dan weer in de 80 jaar oud. Ze hebben allemaal een verschillende achtergrond en cultuur. Sommigen zijn erg rijk, anderen zijn werkloos.”

Oneerlijk behandeld

“Hoe sommige mensen de prostituees behandelen, is oneerlijk,” vertellen de agentes. “Heel wat mensen denken dat deze vrouw ook nog eens een uitkering krijgen, maar dit is niet waar. Het tippelen is vaak hun enige bron van inkomsten.” En daarmee ook hun enige manier om te overleven, met of zonder kinderen.

De politie werkt ondertussen samen met verschillende sociale instanties zoals het Together Women Project, Lighthouse en Humbercare. “Aan het einde van de dag zijn deze vrouwen ook gewoon iemands dochter,” klinkt het nog. “Ik probeer ze te vertellen dat ze beter zijn dan dit. Maar veel meer dan dat kunnen we niet doen.”

De vrouwen in Hull krijgen veel te maken met gewelddadige vriendjes, pooiers en klanten, maar daar komt nu stilaan verbetering in. “De vrouwen vertellen het ons nu sneller, als ze het slachtoffer zijn geworden van geweld,” aldus de agente. “We hebben een betere verstandhouding.”