WK-ganger Australië oefent in maart tegen Noorwegen

Het Australische nationale voetbalelftal zal op 23 maart in Oslo een oefeninterland spelen tegen Noorwegen. Dat heeft de Australische voetbalbond woensdag bekendgemaakt (FFA).

De Socceroos willen in dezelfde periode nog een tweede oefenwedstrijd plannen in Europa, maar een tegenstander ligt nog niet vast.

Australië treft op het WK in groep C Frankrijk (16/06), Denemarken (21/06) en Peru (26/06). Volgende maand moet ook bekend worden met welke bondscoach het land naar Rusland trekt. Ange Postecoglou, die Australië via barrages tegen Honduras naar de eindfase loodste, kondigde eind november zijn vertrek aan. Noorwegen kon zich niet plaatsen voor het WK.