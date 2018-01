Nederlandse F-16’s vertrokken naar Jordanië voor missie tegen ISIS

Nederlandse F-16’s zijn woensdagochtend vanuit de luchtmachtbasis van Volkel naar het Midden-Oosten vertrokken om er mee te doen aan de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De Nederlandse toestellen nemen de plaats in van de Belgische F-16’s, die eind december al zijn teruggekeerd.

Nederland stuurt zes F-16’s, waaronder twee reserve -vliegtuigen, naar Jordanië. Van daaruit zullen ze deelnemen aan de internationale coalitie die strijdt tegen IS in Irak en Oost-Syrië. In de afgelopen twee weken zijn vanaf de vliegbasis van Eindhoven ook al 150 Nederlandse militairen vertrokken als ondersteuningspersoneel voor de gevechtsvliegtuigen.

België en Nederland zetten in Jordanië in een beurtrol F-16’s in tegen IS. België had in juli 2016 al eens de fakkel overgenomen van Nederland. Tot eind 2018 blijft ons land een beveiligingseenheid van dertig militairen leveren voor de Nederlandse toestellen.