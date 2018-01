Minstens veertien doden bij aanslag in moskee in Nigeria

Bij een aanslag in een moskee zijn woensdagmorgen in het noordoosten van Nigeria minstens veertien mensen om het leven gekomen. Dat werd vernomen bij de veiligheidsdiensten.

De aanval vond plaats in Gamboru (Borno), een stad die vlak aan de grens met Kameroen ligt. Een zelfmoordterrorist had er plaats genomen tussen de gelovigen en blies zichzelf kort voor de start van het ochtendgebed op. Het gebouw werd volledig vernield bij de ontploffing.

“Voorlopig hebben we veertien lijken van onder het puin kunnen halen”, zegt Umar Kachalla van het Nigeriaanse leger. “Maar het dodental zal nog oplopen. Enkel de gebedsomroeper heeft het overleefd. We denken dat er nog veel mensen onder de brokstukken liggen.”

De aanslag is nog niet opgeëist, maar alles wijst in de richting van de jihadistische terreurgroep Boko Haram. Die terreurgroep had in augustus 2014 Gamboru in handen gekregen, maar in september 2015 nam het leger de controle weer over. Sindsdien voert Boko Haram geregeld aanvallen uit in de regio.