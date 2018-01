Gerucht van de dag: ex-speler KV Mechelen en Lierse genoemd als coach bij… Bayern München

Het kan verkeren in een voetballeven. Als speler maakte hij vooral naam in eigen land bij Austria Wien, maar kon hij niet schitteren in de Belgische eersteklasse bij KV Mechelen en Lierse. Nu wacht potentieel Bayern op trainer Ralph Hasenhüttl.

De nu 50-jarige Oostenrijker begon zijn carrière als voetballer bij Grazer AK maar verhuisde al snel naar topclub Austria Wien. Daar scoorde Hasenhüttl 44 doelpunten in 134 wedstrijden en speelde hij Europees voetbal. In 1994 ging het naar Salzburg, twee jaar later zette de spits voet aan grond in België. Eerst bij KV Mechelen (8 goals in 27 wedstrijden) en dan bij Lierse (4 goals in 22 wedstrijden).

Na een dus weinig succesvolle passage in ons land ging het nog naar Keulen en Greuther Fürth, alvorens Hasenhüttl zijn carrière in 2004 afsloot bij het tweede team van Bayern. Hij kwam ook acht keer uit voor de Oostenrijkse nationale ploeg en scoorde daarin drie keer.

Wel top als trainer

Drie jaar nadat hij zijn voetbalschoenen aan de haak hing, stapte Hasenhüttl in het trainersvak. Eerst als interim-trainer, dan als assistent en daarna als hoofdtrainer bij Unterhaching. In 2011 trok hij naar Aalen, twee jaar later naar Ingolstadt waarmee hij in 2015 kampioen speelde in de Duitse tweedeklasse. In 2016 werd hij dan aangesteld als coach van RB Leipzig.

En nu wordt Hasenhüttl dus genoemd als potentiële opvolger van Jupp Heynckes bij het grote Bayern. Die laatste zou volgens BILD nog één seizoen aanblijven als trainer van Der Rekordmeister, met de goedkeuring van zijn familie. Al wil hij op de definitieve beslissing daarover wachten tot de tweede helft van het seizoen en er zeker van zijn dat de staf rondom hem mag aanblijven.

Bayern is dus op zoek naar een trainer vanaf 2019 en laat Hasenhüttl nu net een contract hebben tot juni van dat jaar. Volgens BILD is de ex-speler van KV Mechelen en Lierse dan ook de gedroomde kandidaat om Heynckes op te volgen. Er zouden bij RB Leipzig ook al gesprekken lopen met voormalig Dortmund-coach Thomas Thüchel om het roer van Hasenhüttl over te nemen als het zover is.