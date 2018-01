Verliest AA Gent sterkhouder achterin aan club uit Franse Ligue 1?

AA Gent is bezig aan een stevige inhaalrace in de Jupiler Pro League en heeft na 21 speeldagen de beste verdediging van alle Belgische eersteklassers. Maar de kans bestaat dat de Buffalo’s een van hun defensieve steunpilaren kwijtspelen. Er is namelijk Franse interesse voor Stefan Mitrovic.

De 27-jarige Serviër staat in de belangstelling van Saint-Etienne, de club van Anderlechtflop Robert Beric. Les Verts staan na negentien speeldagen pas zestiende in de Ligue 1 en amper één punt boven een degradatieplaats. Enkel rode lantaarn Metz kreeg in de heenronde meer doelpunten tegen en dus is de Franse traditieclub op zoek naar defensieve versterking.

De interesse voor Mitrovic is voorlopig echter nog niet concreet. De Buffalo wil bovendien graag naar het WK met Servië en zou amper zes maanden voor Rusland de top zes in België ruilen voor de degradatiestrijd in Frankrijk.

Mitrovic speelt sinds 2016 voor AA Gent, dat hem na een huurperiode overnam van Freiburg voor 1,5 miljoen euro. Daarvoor speelde hij in ons land ook al even bij KV Kortrijk.

