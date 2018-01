FACT CHECK. Na de tweetlawine van Trump: heeft hij echt een grotere knop dan Kim Jong-un?

Na een korte vakantie en twitterstilte heeft de Amerikaanse president Donald Trump op dinsdag zijn achterstand stevig ingehaald. Hij stuurde de ene na de andere tweet de wereld in, met daarin beweringen die niet altijd stroken met de waarheid. De krant Washington Post heeft daarom enkele tweets onderworpen aan een factcheck en haalde de man meermaals onderuit.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Heeft Trump een knop aan zijn bureau om een atoombom af te vuren? Natuurlijk niet. Hoogstens een knopje om een kamerdienaar bij zich te roepen. In de plaats daarvan bestaat er een twintig kilo zware koffer, die wordt gedragen door een militaire assistent die de president steeds vergezelt. De koffer bevat een handleiding met daarin verschillende manieren om de vijand aan te vallen. Om een aanval in gang te zetten, moet de president verschillende verificatiecodes invoeren die hij steeds bij zich moet hebben.

Since taking office I have been very strict on Commercial Aviation. Good news - it was just reported that there were Zero deaths in 2017, the best and safest year on record! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Dat er in 2017 geen enkele vliegtuigdode is gevallen tijdens een commerciële vlucht, schrijft Trump toe aan zijn streng beleid wat betreft de burgerluchtvaart. Alleen: het is al van 2009 geleden dat er in de VS een dodelijk vliegtuigongeluk is gebeurd. Trump had dus kunnen schrijven dat de burgerluchtvaart al zeven veilige jaren kent in de VS. Al had hij daarvoor ook het beleid van Barack Obama moeten bewieroken. En da’s natuurlijk een brug te ver voor de Amerikaanse president.

Bovendien heeft de president eigenlijk heel weinig beslissingsrecht wat betreft veiligheidsmaatregeln in de burgerluchtvaart. Toch vertelde persvoorlichter Sarah Huckabee Sanders aan persagentschap Reporters dat de president sinds zijn aantreden “de lat heel wat hoger heeft gelegd voor veiligheid in de burgerluchtvaart, inclusief uitgebreide veiligheidsmaatregels om een veiliger vliegverkeer te garanderen.”

Companies are giving big bonuses to their workers because of the Tax Cut Bill. Really great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Volgens House Majority Whip Steven Scalise bestaat er een lijst van bijna vijftig Amerikaanse bedrijven, onder wie vooral banken, die plannen hebben om eenmalige bonussen te geven, lonen te verhogen of te investeren in de VS na een tax cut voor bedrijven. De bonussen variëren van 150 dollar tot 1.200 dollar. Vijftien bedrijven zullen het minimumloon optrekken, vaak tot 15 dollar per uur. Wat op lange termijn meer opbrengt dan een eenmalige bonus.

Thank you to Brandon Judd of the National Border Patrol Council for your kind words on how well we are doing at the Border. We will be bringing in more & more of your great folks and will build the desperately needed WALL! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

En dan is er natuurlijk nog die veelbesproken muur langs de grens met Mexico, waarvoor Trump nog steeds zijn financieel plan niet heeft rondgekregen. Tijdens zijn presidentscampagne verzekerde hij zijn kiezers nochtans dat Mexico zou moeten opdraaien voor de kosten.

Het totale aantal mensen dat de zuidwestelijke grens in 2017 heeft proberen over te steken, is gedaald met vijftig procent tegenover dezelfde periode vorig jaar (februari-november 2016).Op heel korte termijn zijn dat prima cijfers voor Trump. Alleen vergeet hij mee te geven dat er sinds 2000 steeds minder mensen de grens proberen over te steken. De afname is dus al zeventien jaar bezig.