Braziliaanse Manchester City-flop Jô zet voetbalcarrière in Japan verder

De Braziliaan Jô verlaat Corinthians in zijn thuisland en verkast naar het Japanse Nagoya Grampus. Dat heeft de J-League, de organisator van de Japanse competitie, woensdag bekendgemaakt.

Jô kwam in het verleden in Europa uit voor Manchester City, Everton, Galatasaray en CSKA Moskou, maar maakte vorig seizoen indruk bij Corinthians met achttien competitietreffers. Dat leverde de 30-jarige aanvaller de titel van Braziliaans speler van het jaar op. Met het team uit Sao Paulo kroonde de ex-international, vijf doelpunten in twintig wedstrijden, zich bovendien tot landskampioen. Nagoya dwong het afgelopen seizoen de promotie naar de hoogste Japanse klasse af.

Nog in Japan heeft Kashima Antlers zich versterkt met Atsuto Uchida. De 29-jarige verdediger komt over van de Duitse tweedeklasser Union Berlin, waar hij zich niet kon doorzetten. In zijn thuisland hoopt de 74-voudig international zijn carrière nieuw leven in te blazen, en een plaats in de Japanse WK-selectie te veroveren. Uchida, eerder al aan de slag bij Kashima Antlers, verdedigde tussen 2010 en 2017 de kleuren van Schalke 04.