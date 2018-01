Zoon van Marc Wilmots zegt België vaarwel en probeert het in Italië

Reno Wilmots trekt de deur achter zich dicht bij KSV Roeselare. De oudste zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots wil het proberen in het buitenland. Volgens Italiaanse bronnen staat hij namelijk dicht bij een transfer naar Avellino.

De 20-jarige Reno is een centrale middenvelder en speelde eerder bij de jeugd van STVV en Standard. Afgelopen zomer tekende hij een contract bij tweedeklasser Roeselare, maar kwam hij dit seizoen slechts tot één invalbeurt en drie speelminuten.

De Italiaanse transferwebsite van Gianluca Di Marzio meldt woensdag dat Wilmots erg dicht bij een transfer naar de Italiaanse tweedeklasser Avellino staat. De club zou ook in de zomer al geprobeerd hebben om de middenvelder in huis te halen, maar slaagde toen niet in zijn opzet. Wilmots wordt er aanzien als een aankoop voor de toekomst. Hij zou er initieel de Primavera (beloftenteam) vervoegen, om zo zijn plek bij het A-team te kunnen afdwingen.

Avellino staat momenteel dertiende op 22 ploegen in de Serie B met 25 punten uit 21 wedstrijden. Eerder speelde ook Anderlecht-talent Samuel Bastien (nu bij Chievo) voor de club. Ook de Belgische verdediger Pierre-Yves Ngawa (ex-OHL) en de Marokkaanse flankaanvaller met Belgische roots Soufiane Bidaoui (onder andere ex-Lierse) spelen voor Avellino.

Wilmots’ jongste zoon Marten (18) is momenteel actief bij de beloften van Standard.