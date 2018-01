Zulte Waregem slaat dubbelslag op transfermarkt met Anderlecht-aanvaller en AA Gent-middenvelder

Na drie dagen wintermercato heeft Zulte Waregem in één klap twee versterkingen binnen. Essevee kaapt bij Anderlecht aanvaller Hamdi Harbaoui weg, terwijl het bij AA Gent middenvelder Damien Marcq weghaalt. Dat maakte manager Mogi Bayat bekend op Twitter. De Buffalo’s waren ook geïnteresseerd in de diensten van Harbaoui.

Marcq tekent in principe een contract van 3,5 jaar aan de Gaverbeek. De 29-jarige Fransman werd vorig seizoen bij Charleroi nog bestempeld als één van de beste middenvelders in België, maar zijn transfer naar Gent voor zo’n 2 miljoen was geen succes. Bij Zulte Waregem moet Marcq de nieuwe controleur worden op het middenveld.

Harbaoui was bij RSCA goed voor drie goals en één assist in vijftien matchen, maar in december belandde de Tunesiër weer op de bank. Omdat hij in de zomer naar het WK wil en omdat zijn contract in juni afloopt en niet verlengd zal worden, moet hij zich ergens in de kijker spelen. Dat moet hij dus doen bij Essevee, ondanks interesse van Gent en voorstellen uit het Midden-Oosten.