Roeselare - Een veertiger met Tunesische roots riskeert dertig maanden cel voor slagen, bedreigingen en zelfs mensonterende behandelingen aan zijn gezinsleden. “Er zijn zeven levens verwoest door zijn schrikbewind”, klonk het bij het Openbaar Ministerie.

De man woonde voor zijn aanhouding samen met zijn vrouw en hun vier kinderen in Roeselare. Ook twee kinderen van zijn partner uit een eerder huwelijk, wonen bij het koppel in. Het jongste kindje was amper zes maanden toen de politie gealarmeerd werd omdat de moeder klappen kreeg.

“Een van de oudere kinderen vertelde aan de agenten dat haar moeder slagen kreeg van haar man. Ook haar broer was even tevoren op zijn rug en achterhoofd geslagen met een plank van een lattenbodem. Hij noemde zijn vrouw soms ‘hoer’ en zijn zoon ‘homo’, omdat hij gel in zijn haar deed. Hij gooide een glas naar de vrouw, toen zij de baby van zes maanden in haar handen had. Ze zou ook hete thee over zich gekregen hebben”, schetste de procureur de schrijnende thuissituatie.

Een van de jongere kindjes, een meisje van vijf, zei tijdens de interventie aan agenten dat papa mama en haar oudere broer de keel zou oversnijden als ze iets zouden zeggen. Ze haalde zelfs het mes waarmee dat zou gebeuren uit een keukenkast.

Tijdens zijn verhoor beweerde de veertiger dat niet zijn gezin maar hijzelf het echte slachtoffer was van de terreur. “Hij trekt de feiten daarmee eigenlijk in het belachelijke”, vond de openbare aanklager, die dertig maanden cel vordert. De man werd al twee keer eerder veroordeeld voor intrafamiliaal geweld.

“Hij is te ver gegaan”, was advocaat van de beklaagde, Kris Vincke, akkoord. “Maar de aanleiding van vroegere feiten was er nog steeds. De twee stiefzonen doen ganse dagen niets. Hij kwam die dag de kamer binnen en een van de stiefzonen zat wiet te roken. Hij kan de toestand daar gewoon niet aan.”

De man hoopt op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Vonnis op 17 januari.