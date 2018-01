Hamster overleeft brand bij OCMW-voorzitter niet

Torhout - Het nieuwe jaar is met een valse noot van start voor de Torhoutse OCMW-voorzitter en schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V). Vanochtend vroeg brak er brand uit in de stookruimte van zijn woning langs de Rubenslaan in Torhout. Niemand raakte gewond.

Cuvelier was net uit de veren om naar zijn werk te vertrekken bij netbeheerder Infrax, toen hij de brand opmerkte. Hij verwittigde de brandweer die de vlammen zonder veel moeite kon blussen. De schade in de stookruimte is aanzienlijk, maar de rest van de woning bleef gevrijwaard. De schepen, zijn vrouw en zijn twee kinderen bleven ongedeerd maar dat geldt niet voor hun hamster. Het diertje liet het leven. Hoe de brand ontstond is nog niet geweten.