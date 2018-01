Albanese mensensmokkelaars geklist in Oostkamp dankzij Britse undercoveroperatie

Twee 25-jarige Albanezen riskeren voor de Brugse strafrechter 48.000 euro boete en gevangenisstraffen tot 37 maanden voor mensensmokkel. Aan de oprit van de E40 in Oostkamp verstopten ze zes vluchtelingen in een koeltransport, dat bestuurd werd door een undercoveragent. De kopstukken van de bende werden in Engeland tot zeven jaar cel veroordeeld.

Op 2 augustus werden zes Albanese vluchtelingen verstopt in een koelwagen vlak bij de oprit van de E40 in Oostkamp. Toen Sabiel P. en Armend I. terug vertrokken, werden ze prompt ingerekend door de politie. Dat was eigenlijk geen verrassing, want een agent van het Britse National Crime Agency was geïnfiltreerd in de smokkelbende.

20 Albanezen per maand

Het dossier ging van start toen Scott D. (31) en Anthony C. (28), beide uit Salford bij Manchester, het plan opvatten om vluchtelingen vanuit Europa het Verenigd Koninkrijk binnen te smokkelen. Samen met de Albanese Londenaar Jetlind G. (31) zetten ze een trafiek op vanuit Oostkamp. Het was de bedoeling om per maand 20 illegale Albanezen Engeland binnen te smokkelen. Ze hoopten per slachtoffer 2.000 pond te verdienen, maar hun plan viel al bij de eerste poging in duigen.

“Vooral naïef”

Sabiel P. ontkent dat hij iets te maken heeft met mensensmokkel. Zijn advocate Daphné Florequin stelde ook vast dat de Luikenaar op geen enkele manier contact had met de Engelse kopstukken. Ook zijn kompaan Armend I., die hij in een Franse gevangenis leerde kennen, wast zijn handen in onschuld. Volgens zijn advocaat was de man uit Anderlecht vooral naïef. “De vordering is veel te zwaar voor twee onnozelaars die even een tripje naar Oostkamp gedaan hebben. Hij is zelfs niet betaald geweest”, aldus meester Patrick Bernard Martens.

In eerste instantie weigerden de Britse verdachten verklaringen af te leggen, maar voor het Crown Court in Manchester gingen ze uiteindelijk toch tot bekentenissen over. De jury veroordeelde Stuart D. en Anthony C. eind oktober tot zeven jaar gevangenisstraf. Jetlind G. kreeg voor zijn aandeel vijf jaar en twee maanden cel. In het Belgische dossier doet de rechter op 17 januari uitspraak.