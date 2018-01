Na Barcelona en Standard: Victor Valdes hangt de keepershandschoenen aan de haak en neemt opmerkelijk besluit

Hij won met FC Barcelona en Spanje alles dat er te winnen valt, en speelde in de nadagen van zijn carrière nog even bij Standard. Maar na een voetbalcarrière van bijna veertien jaar is het genoeg geweest voor de Spanjaard. Op 35-jarige leeftijd hangt de doelman zijn handschoenen aan de haak.

Valdes zat al sinds augustus zonder club, toen zijn contract bij Middlesbrough afliep. De Spaanse doelman speelde vorig seizoen nog 28 keer voor de Engelse club, die wel degradeerde uit de Premier League. Daarvoor was hij heel even actief bij Manchester United en stond hij zes maanden in doel bij Standard, waarmee hij in 2016 de Belgische beker won.

De beste dag van z'n leven? ?? pic.twitter.com/0SSsbb4Vm8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 januari 2018

Víctor Valdés stopt ermee na onder andere 6 keer La Liga, 3 keer de Champions League en 1 keer de Croky Cup gewonnen te hebben...



Maar ons favoriete moment uit z'n carrière blijft z'n aankomst aan Den Dreef! ?? pic.twitter.com/GtbcpGecg4 — Play Sports (@playsports) 3 januari 2018

We kennen Valdes uiteraard het best van zijn lange periode bij FC Barcelona, waarvoor hij liefst 532 wedstrijden speelde. Hij won met de Blaugrana onder andere drie keer de Champions League en zes Spaanse titels. Met Spanje werd hij Europees en wereldkampioen. Van een indrukwekkend palmares gesproken.

Victor Valdés (35) gaat na een ongelofelijke carrière op voetbalpensioen! ????



Wereldbeker ??

EK ??

Champions League ??????

La Liga ????????????

Copa del Rey ????

Club World Cup ??????

European Super Cup ????@Croky_Cup ???? pic.twitter.com/mMtCzLpBvF — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 januari 2018

Wat komt er nu voor Valdes? Wel, dat zullen we mogelijk nooit precies weten. De Spanjaard verwijderde na de aankondiging van zijn voetbalpensioen namelijk al zijn profielen op sociale media. Van Facebook tot Instagram en Twitter. Een drastische beslissing van Valdes, die heel graag veel meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin en familie. Valdes is getrouwd met jeugdliefde Yolanda Cardona. Het koppel heeft drie kinderen: Dylan, Kai en Vera.