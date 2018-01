Schelde overstroomt in Antwerpen: kerstmarkt loopt onder, Scheldekaaien weer vrijgegeven

Antwerpen - Door het voorspelde stormtij in het Zeescheldebekken heeft waterbeheerder De Vlaamse Waterweg voor woensdagnamiddag en avond de alarmfases voor gevaarlijk stormtij afgekondigd. In Antwerpen blijft de kerstmarkt gesloten en werden de Scheldekaaien een tijdlang afgesloten voor het verkeer omdat ze onder water konden lopen. Omstreeks 17 uur gaf de politie ze echter weer vrij.

“De felste rukwinden hebben we gehad, maar nu is het oppassen voor het hoogwater. De volle maan in combinatie met de zon die dichtbij staat zorgen ervoor dat het springtij extra fel is”, zegt Frank Deboosere.

De voorspellingen gingen uit van een gevaarlijk stormtij: de combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee, die het zeewater landinwaarts stuwt. De Schelde en haar zijrivieren, van Gent tot in Lier, kregen woensdag vanaf de namiddag te kampen met sterk verhoogde waterpeilen. Zo steeg het waterpeil van de Schelde in Antwerpen tot 7,20 meter. Het is al van de sinterklaasstorm in 2013 geleden dat het water zo hoog kwam: toen steeg het waterpeil tot 7,30 meter.

Zoals verwacht: het water van de #Schelde is inmiddels over de 'blauwe steen' gekomen aan de #kaaien. We zetten er veel ploegen in om de situatie van de waterkeringsmuren continu te monitoren. #storm pic.twitter.com/IqGQZEouc0 — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) January 3, 2018

De Scheldekaaien werden een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer, dat meldt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. “Niet zozeer omdat het rivierwater de rijweg op spoelt, maar omdat het naar boven komt uit de riolen”, klinkt het. Eerder vandaag werden ook de parkings op de kaaien al gesloten. Sinds 17 uur mocht het verkeer echter weer over de kaaien rijden.

De sluiting van de waterkeringspoorten heeft ook gevolgen voor het stadsfestival ‘Winter in Antwerpen’. De attracties en de omliggende kramen op en rond het Steenplein blijven woensdag gesloten. Ook alle activiteiten van ‘Winter in Antwerpen’ woensdag op het Steenplein zijn geannuleerd. Omstreeks 16 uur liep het water van de Schelde al over de blauwe steen op de kaaien, waardoor het deel van de kerstmarkt aan het Steenplein begon onder te lopen. Het waterpeil steeg er sneller dan verwacht.

Schelde stroomt al over parking Scheldekaaien. Video: kaltura

Wateroverlast mogelijk

Ook in Oost- en West-Vlaanderen zijn de waterpeilen hoog, aldus De Vlaamse Waterweg. De gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan vangen tijdelijk de verhoogde waterpeilen op en vermijden zo stroomopwaarts wateroverlast. Het gaat onder andere over de overstromingsgebieden Anderstadt I en II (Lier), Polder van Lier (Lier), Lippenbroek (Hamme), Scheldebroek (Berlare), Potpolder I en IV (Waasmunster), Bovenzanden (Heindonk), Zennegat (Battel), Paardeweide (Berlare), Bergenmeersen (Wichelen), Wijmeers (Berlare en Wichelen) en de polders van Kruibeke. Dat laatste gebied, met 600 hectare het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen, is zich vanmiddag voor het eerst beginnen vullen.

Overstromingsgebied in Kruibeke loopt vol. Video: kaltura

Zolang de alarmfase duurt, zullen de dijken aan de rivierzijde van de overstromingsgebieden afgesloten zijn voor recreanten. Verder geldt er van 15 tot 19 uur een volledige scheepvaartstremming op de Schelde tussen Wintam en Dendermonde. Ook op de Rupel, de Beneden-Nete en de Beneden-Dijle geldt in die periode scheepvaartstremming. De veerdiensten zullen tijdelijk buiten dienst zijn.

Ongeziene maatregelen in Nederland

In Nederland is vanmiddag voor het eerst in tien jaar ook de Maeslantkering gesloten, dat meldt RTV Rijnmond. Dat betekent dat alle stormvloedkeringen in Nederland gelijktijdig gesloten zijn voor de aankomende storm, een primeur in de geschiedenis. “Het is mooi om te laten zien dat stormvloedkeringen nog steeds hard nodig zijn”, klinkt het bij de Rijkswaterstaat, die instaat voor de bediening en het onderhoud van de stormvloedkeringen.