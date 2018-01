Ryanair gedagvaard door 746 passagiers na schrappen vluchten

Happy Flights, een bedrijf dat voor passagiers compensatie eist bij geschrapte of sterk vertraagde vluchten, dagvaardt namens 746 passagiers Ryanair. Het bedrijf eist voor die passagiers een vergoeding omwille van de vele annuleringen die Ryanair vanaf half september aankondigde door personeelsproblemen.

Voor 375 passagiers gaat het om vluchten via Charleroi. Voor deze passagiers heeft Happy Flights de voorbije week Ryanair al 95 keer gedagvaard. Deze geannuleerde vluchten via Brussels South Charleroi Airport vertegenwoordigen een claimbedrag van zowat 108.425 euro.

De overige passagiers volgen in een tweede golf dagvaardingen, die nog de deur uit moeten. Hier gaat het om vluchten via andere luchthavens, met name Zaventem of Eindhoven, legt CEO Steven Willems van het Gentse claimbedrijf uit.

Recht op schadevergoeding

Dankzij een Europese verordening hebben de gedupeerde passagiers recht op schadevergoeding. Bedrijven als Happy Flights helpen daarbij, tegen een vergoeding, de passagiers. Ze sturen daarom een ingebrekestelling uit, maar bij Ryanair komt daar heel vaak geen respons op, klinkt het. Daarop stapt Happy Flights dan naar de rechter.

Volgens Willems gaat het om bewuste strategie van Ryanair. “Ze maken het passagiers heel moeilijk om een claim voor compensatie in te dienen. Als die passagiers dan bij ons te rade komen, weigeren ze te betalen. Ze weten nochtans heel goed dat ze wettelijk verplicht zijn om de compensatie uit te betalen, want we wonnen al verschillende rechtszaken tegen hen in het verleden”, zegt Willems. De grote toevloed aan klachten bij Happy Flights naar aanleiding van deze annulaties is inmiddels achter de rug, zegt hij nog.

Op 26 februari worden de zaken over de vluchten op Charleroi ingeleid voor de rechtbank van koophandel in Charleroi.

Ryanair maakte in september bekend dat het honderden vluchten moest schrappen wegens personeelsproblemen. Er waren niet voldoende piloten beschikbaar.