Ook bij allochtonen snelle daling van werkloosheid

De daling van de werkloosheid wordt nu ook duidelijk zichtbaar bij de groep van allochtonen. Dat blijkt uit de Vlaamse werkloosheidscijfers van december, die minister van Werk Philippe Muyters woensdag heeft bekendgemaakt.

Het is de 29ste maand op rij dat de werkloosheid in Vlaanderen daalt. Maar het was in die periode vooral de autochtone werkloosheid die zakte. De allochtone werkloosheid nam nauwelijks af, ook al omdat er een stijgende instroom was van allochtone werkzoekenden door de toename van de erkende vluchtelingen.

Sinds deze zomer is er wel een voorzichtige daling merkbaar van de allochtone werkloosheid, en op het einde van 2017 daalde de werkloosheid voor die groep nog uitdrukkelijker. “In november en december was er een versnelling van de daling”, klinkt het bij het kabinet van Muyters. In november bedroeg de daling op jaarbasis 2,4 procent, in december 2,7 procent.

Massaal ingeschreven bij VDAB

Dat is nog steeds minder dan de autochtone werkloosheid, die vorige maand afnam met 7,2 procent. Maar, zo luidt het bij Muyters, gezien de recente migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is de daling zonder meer goed nieuws. Die vluchtelingen hebben zich massaal ingeschreven bij de VDAB. Zo steeg de categorie ‘andere’ werkzoekenden in december met tien procent. Dat is de categorie waar de erkende vluchtelingen met een leefloon onder vallen.

Het totale aantal werklozen in Vlaanderen bedroeg eind december 202.766: dat is 5,9 procent minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheidsgraad komt daarmee uit op 6,68 procent.

Daling in alle categorieën

De daling van de werkloosheid is zowat in elke leeftijdscategorie, voor elk studieniveau en bij elke werkloosheidsduur terug te vinden. Zo daalde de jeugdwerkloosheid met 9,1 procent, de werkloosheid in de middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) met 7,2 procent en bij de 50-plussers daalde de werkloosheid met 1,3 procent. De werkloosheid bij 50- tot 55-jarigen en 55- tot 60-jarigen daalde met respectievelijk 11,3 en 8,3 procent. Enkel het aantal werkzoekende 60-plussers stijgt met 39,3 procent doordat mensen langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Eind december waren er meer dan 14.000 werkloze 60-plussers.

De kortdurige werkloosheid (minder dan één jaar) daalt met 6,3 procent. De groep tussen één en twee jaar daalt met 12,2 procent en de zeer langdurige werkloosheid (meer dan 2 jaar) daalde met 1,6 procent.

De werkloosheid blijft ten slotte dalen in alle provincies. Net zoals de voorbije maanden is de daling het sterkst in Limburg (-11,6 procent). De meeste werklozen wonen in de provincie Antwerpen (71.771).

Maar de daling is niet algemeen. Zo was er een stijging van het aantal werklozen met een arbeidshandicap met 3,3 procent in december, tot 33.614. Ook bij de academische bachelors was er een stijging van de werkloosheid in december, met 1,8 procent. Dat geldt ook voor de tweede graad secundair kunstonderwijs.