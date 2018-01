GERUCHTEN. Zware concurrentie voor Fellaini en Kompany, oplossing voor Batshuayi, prijs Alexis Sanchez bekend

We zijn ondertussen drie dagen ver in de wintermercato en er werden toch al een aantal transfers gerealiseerd. Nog 28 dagen te gaan en dus draait de geruchtenmolen op volle toeren. Een overzicht van de belangrijkste geruchten.

“Ongelukkige” Batsman

Antonio Conte is bereid zowel David Luiz als Michy Batshuayi te laten vertrekken bij Chelsea. Beiden moeten het doen met een reserverol bij de Blues. “Ik begrijp dat sommige spelers regelmatig willen spelen en zich zorgen maken over het WK”, aldus de Italiaan op de persconferentie in de aanloop naar de topper tegen Arsenal. “Ik heb liever tevreden spelers. Als je ongelukkig bent, draag je dat ook over aan je medespelers en de staf en daar houd ik niet van. Dat voorkom ik liever.”

Luiz zou met een definitieve transfer naar topclubs als Real Madrid en Barcelona kunnen, terwijl Batshuayi naar alle waarschijnlijkheid verhuurd wordt. Onder andere Newcastle United liet in het verleden zijn interesse blijken in de Rode Duivel.

Ook bij Manchester City zou volgens de geruchten een ongelukkige spits rondlopen in de persoon van Sergio Agüero. Maar niets blijkt minder waar. “Ik wil blijven. Ik ben niet van plan om van club te wisselen. De waarheid is dat ik blij ben hier, maar het laatste woord is aan de club”, aldus de Argentijn die nog een contract tot 2020 heeft bij de Citizens.

Samuel Umtiti. Foto: Photo News

Concurrentie voor Rode Duivels

Over Man City gesproken… L’Equipe komt woensdag met het nieuws dat de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany gesprekken gevoerd zou hebben met de entourage van FC Barcelona-verdediger Samuel Umtiti omtrent een transfer. De Fransman heeft volgens de Franse sportkrant een afkoopclausule van 60 miljoen euro in zijn contract staan. Umtiti zou niet weigerachtig staan tegenover een transfer naar Engeland en “rustig willen nadenken” over de plannen van City. In het geval van een transfer zou Kompany er een zware concurrent bij hebben want de Fransman ontpopte zich sinds zijn overgang van Lyon tot een sterkhouder bij de Blaugrana.

Het is verre van zeker dat Marouane Fellaini ook volgend seizoen voor Manchester United speelt, maar mocht dat het geval zijn krijgt hij er mogelijk een serieuze concurrent bij. Volgens Corriere dello Sport wil Internazionale namelijk een ruildeal maken met de Red Devils. Henrikh Mkhitaryan zou richting Milaan verhuizen terwijl Joao Mario de omgekeerde beweging zou maken. Mario, Portugees international, speelt op de plaats van Fellaini en kan ook op interesse rekenen van PSG.

Ondertussen heeft Axel Witsel op de officiële website van zijn club Tianjin Quanjian gereageerd op de geruchten over een mogelijk vertrek uit China. “Ik houd van Quanjian, de stad Tianjin en wil hier blijven. Al die geruchten doen weinig met mij. Coach Paulo Sousa vertelt me dat ik een kernspeler kan worden en dat ik het team naar een hoger niveau kan tillen”, aldus de Rode Duivel.

Foto: AFP

Daar is Coutinho weer

Een geruchtenstuk is niet compleet zonder een update over de potentiële transfer van Philippe Coutinho van Liverpool naar Barcelona. AS meldt dat beide clubs woensdag met elkaar rond de tafel zijn gegaan en dat Liverpool nu wel bereid is te luisteren naar de voorstellen van de Catalanen. Barcelona heeft veel vertrouwen in de deal en hoopt Coutinho spoedig te kunnen presenteren. De Braziliaan zou zelfs zijn rugnummer al gekozen hebben: zeven.

Naar verluidt komt Barcelona met een aanbieding van 110 miljoen euro, een bedrag dat door middel van bonussen zou oplopen tot 150 miljoen euro. Zelf staat Coutinho wel open voor een overstap naar Barcelona en zou hij intussen zijn laatste match gespeeld hebben voor de Reds. De Braziliaan zou de FA Cup-wedstrijd tegen stadgenoot Everton van komende vrijdag aan zich voorbij laten gaan. Als vervanger denkt Liverpool aan Real Madrid-speler Dani Ceballos, terwijl volgens Yahoo Sport Thomas Lemar de Reds verkiest boven Arsenal en Manchester United.

Barcelona werkt volgens AS en Sport intussen niet meer verder aan de transfer van Antoine Griezmann. Die deal zal moeten wachten tot juli, zo meldden beide kranten. Door een clausule in het contract van de Fransman van Atlético is het onlogisch om in deze transferperiode voor hem te gaan. Griezmann is vanaf 1 juli namelijk voor 100 miljoen euro beschikbaar.

Foto: Photo News

Super Mario

Keert Mario Balotelli na drie jaar terug naar Italië? Als we Corriere dello Sport mogen geloven wel. Napoli is naar verluidt geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller van Nice. Coach Maurizio Sarri zou in “Super Mario” een ideale versterking zien voor de aanval van de Partenopei, waar Dries Mertens momenteel fungeert als diepe spits. Het contract van Balotelli loopt deze zomer af en een verlenging is voorlopig nog niet in de maak. Napoli wil dus toeslaan met een vrije transfer.

Bij Arsenal hebben ze intussen hun oog laten vallen op een Griekse verdediger. De Gunners zouden in vergevorderde gesprekken zijn met PAS Giannina over een transfer van Konstantinos Mavropanos naar Londen. Volgens Griekse media heeft Arsenal 2,5 miljoen euro over voor hem. Nog opvallend: volgens The Daily Mirror zouden de Gunners eindelijk een prijs hebben geplakt op Alexis Sanchez. De Chileen met een aflopend contract moet nog minstens 28 miljoen euro opleveren.

Nog volgens Griekse én Servische media staat Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) in de belangstelling van Olympiakos. De Griekse topclub zou zelfs al een bod op de Servisch spits richting Engeland verstuurd hebben. De Toons plakten in het verleden een prijs van ruim 20 miljoen euro op het hoofd van Mitrogol.

Andere geruchten:

- Lassana Diarra tekent op korte termijn een contract bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub is daarmee onder andere Manchester United, AC Milan en Galatasaray te slim af. De 32-jarige Fransman was clubloos sindst hij vorige maand vertrok bij Al-Jazira. (diverse Franse media)

- Everton hoopt deze maand Jean Michaël Seri naar Goodison Park te halen. De Ivoriaanse middenvelder van OGC Nice stond afgelopen zomer dicht bij een transfer naar Barcelona, terwijl ook Chelsea, Liverpool en PSG interesse hebben. (France Football)

- Geen Gianluigi Donnarumma bij Juventus. Gigi Buffon ziet de jonge Italiaanse doelman van Milan als een toptalent, maar volgens coach Max Allegri heeft de Oude Dame al een opvolger in huis. “Szczesny is Buffons erfgenaam. Ik heb dat al meermaals gezegd en dat blijf ik herhalen”, aldus Allegri.

- Chelsea heeft 35 miljoen euro veil voor Villarreal-middenvelder Manu Trigueros. (El Gol Digital)

- Barcelona-speler Arda Turan is door zijn manager aangeboden bij Milan en Everton. Ook Besiktas toont interesse in de Turkse spelmaker. (Mundo Deportivo)