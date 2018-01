Speurders vinden 4-jarig jongetje in kast tijdens huiszoeking: “Ratten en kakkerlakken waren zijn vriendjes”

Bij een huiszoeking hebben speurders een vierjarige jongen in barslechte omstandigheden gevonden. Het jongetje vertelde hen dat hij vaak urenlang opgesloten werd in een kast en dat zijn enige vrienden de ratten en kakkerlakken waren die hem daar kwamen bezoeken.

De huiszoeking vond plaats op 20 december in Houston. Omdat ze op de hoogte waren gebracht dat er methamfetamine gemaakt en verkocht werd, vielen speurders er die dag binnen. Tot hun verbazing vonden ze er in een kast een vierjarige jongen, die positief testte voor de hard drugs die er gemaakt werden.

Het is onduidelijk hoe lang de jongen er al woonde, maar het was zeker niet de eerste keer dat hij in de kast opgesloten werd. Dat blijkt uit wat de jongen zelf vertelde tijdens zijn verhoor. “Hij werd er vaak urenlang opgesloten”, vertelde zijn advocate, Rachel Leal-Hudson, aan KTRK. “Hij verklaarde ook dat zijn enige vrienden de ratten en kakkerlakken waren die hem daar kwamen bezoeken.”

Afschuwelijk

“Aan de hand van de schokkende en verrassende dingen die hij vertelt, weten we dat hij er al enige tijd gezeten had”, aldus Leal-Hudson. “De details van de zaak zijn afschuwelijk. Deze vierjarige jongen heeft dingen gezien die een volwassene niet eens zou mogen zien.”

Ze gaf het voorbeeld van de straf die hij kreeg als hij toch uit de kast glipte. Dan moest hij op de niet al te stevige frigo gaan zitten, bevreesd dat hij eraf zou vallen.

Voogdij

De moeder van de jongen was niet aanwezig toen de speurders het huis kwamen doorzoeken, maar werd later opgepakt. Ze riskeert vervolging voor het in gevaar brengen van haar kind. Ze vertelde de politie wel dat iemand verondersteld werd op het kind te letten, maar ze kon niet zeggen wie. Ook de man die de drugs in het huis zou maken en verkopen, was er niet. De politie zoekt hem nog.

De vader van de jongen had hem bij zijn ex-vrouw gelaten sinds Thanksgiving, maar is vastbesloten opnieuw de voogdij te krijgen over het kind. De man werd eerder al veroordeeld voor drugsmisdrijven en zal nu moeten bewijzen dat hij clean is.