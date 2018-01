Verbijsterend politierapport over oudejaarsnacht in Frankrijk: meer dan 1.000 auto's in brand gestoken

De aanval op de politie in Champigny-sur-Marne.

Frankrijk heeft het nieuwe jaar gewelddadig ingezet. Dat blijkt uit een politierapport dat de de krant de Figaro kon inkijken. Het geweld beperkte zich lang niet tot de voorstad Champigny-sur-Marne.

De twee agenten, een man en een vrouw, waren op nieuwjaarsnacht opgeroepen voor een zware ruzie op een privéfeestje in Champigny-sur-Marne, een banlieue ten oosten van de hoofdstad. Daar aangekomen werden ze, kort voor middernacht, in elkaar geslagen. Ze liepen allebei verwondingen op aan het aangezicht.

Gisteren was er een grote solidariteitsmars met de politie in Champigny-sur-Marne. Foto: AFP

Uit een politierapport dat de krant Le Figaro kon inkijken blijkt dat het geweld zich niet tot die ene Parijse voorstad beperkte. Alles samen is er in en om Parijs op oudejaarsnacht 25 maal gevuurd naar de politie. Niet alleen met geweren. Er zijn ook zes mortieren afgeschoten naar combi’s.

Daarbij zijn alles samen 3 agenten gewond geraakt. In en om Parijs zijn er 163 wagens in brand gestoken maar ook vuilbakken en bus- en metrohokje. Meer dan 200 personen zijn opgepakt. Van hen zijn er 170 effectief opgesloten.

Buit maken

In de buitenwijken van Parijs was het geweld vooral bedoeld om buit te maken. Meer dan 200 winkelruiten vlogen aan diggelen. Daarop trokken de jongeren binnen om te stelen. Vooral elektronicazaken waren het mikpunt. De politie roept alle winkeliers op hen de bewakingsbeelden van oudejaarsnacht door te spelen. Vaak werd de politie bij tussenkomst in een hinderlaag gelokt, waar jongeren haar bekogelden met stenen en metalen staven.

Brandweer mikpunt

In de regio van Marseille hadden de relschoppers het vooral gemunt op wagens. Een paar honderd zijn er in brand gestoken. Heel vaak stelden ze jongeren zich daarna verdekt op en wachtten tot de brandweer arriveerde om die dan aan het vallen.

In de regio van Limoges hadden de relschoppers het vooral gemunt op bankfilialen. Op verschillende plaatsen is gepoogd Bancontact-machines uit de muur te sleuren.

De Franse presidenten Emmanuel Macron heeft al laten weten dat hij dit niet laat passeren. “Niemand zal zijn straf ontlopen.”