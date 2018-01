Van Eenoo verruilt KV Kortrijk voor Westerlo

Westerlo heeft woensdag zijn eerste wintertransfer afgerond. Lukas Van Eenoo komt tot het einde van het seizoen op huurbasis over van KV Kortrijk.

Na de laatste wedstrijd van 2017, thuis tegen Cercle Brugge, had Bob Peeters al aangedrongen op versterking. “Het is duidelijk dat we een kleine kern hebben. Als we een aantal spelers missen, dan wordt de spoeling heel dun”, gaf de Westelse coach aan. Lang heeft Peeters niet moeten wachten op de eerste versterking, woensdag werd de komst van Van Eenoo afgerond.

De linksvoetige centrale middenvelder is geen onbekende voor Peeters. Van 2010 tot november 2012 was Van Eenoo bij Cercle Brugge een vaster waarde onder de voormalige Rode Duivel. In het seizoen 2011-2012 liet hij met acht doelpunten in 30 wedstrijden zelfs de beste statistieken uit zijn carrière optekenen.

Westerlo speelt zondag zijn eerste wedstrijd van 2018. Op het veld van Tubeke staat er voor de Kemphanen meteen een zespuntenmatch op het menu.