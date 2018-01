Vorig jaar gingen 2.149 horecazaken failliet, net geen nieuw record

Brussel - De horecasector blijft, net als de voorbije jaren, de sector die voor het meeste faillissementen zorgt. Dat blijkt uit de failissementscijfers van 2017 die handelsinformatiekantoor Graydon.

In het voorbije jaar gingen 2.149 horecazaken over de kop. Dat betekent dat bijna één faillissement op vijf een horecazaak betrof. Het gaat om een stijging met 8,1 procent tegenover 2016. Het is het één na hoogste cijfer voor de horeca. Het record dateert van 2012, toen 2.200 zaken over de kop gingen.

In Vlaanderen was er een daling van het aantal failliete horecazaken (-1,3 procent). In Brussel was er dan weer een stijging met 20 procent, net als in Wallonië waar het aantal falingen met 17 procent toenam. In Wallonië is de impact van de witte kassa later op gang gekomen, zo luidt de verklaring. De forse stijging van het aantal falingen in Brussel is vooral het gevolg - niet alleen voor de horeca, maar voor alle sectoren - van een “inhaaloperatie” bij de faillissementsuitspraken, klinkt het bij Graydon.