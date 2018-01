Tientallen honden gevlucht door vuurwerk: deze worden nog gezocht

Ook dit jaar zijn op oudejaarsavond weer tientallen honden op de vlucht geslagen door het vuurwerk. Een aantal is intussen weer thuis, al dan niet gewond. Maar vele baasjes zijn toch nog op zoek naar hun geliefde viervoeter.

Zelda sloeg op de vlucht in Zaventem nadat het dier werd opgeschrikt door feestvuurwerk.

Wie in de buurt van Schilde woont, wordt gevraagd om uit te kijken naar Charlie en Noa.

De oudste wegloper is wellicht Mona (18 jaar). Ze is net over de Nederlandse grens weggelopen, maar komt uit Voeren en is mogelijk onderweg naar huis. Ze is bijna doof en blind.

In het Limburgse Schoonbeek nam Lizzy de benen nadat ze werd opgeschrikt door het vuurwerk.

Nog in Limburg, meer bepaald in Munsterbilzen, wordt volop gezocht naar Gucci.

Wie heeft Chanel uit Neeroeteren gezien?

In Sint-Lambrechts-Herk liep het witte hondje Marieke weg.