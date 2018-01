Wielerbond wil “op korte termijn” buur worden van voetbalbond

Brussel - De Belgische wielerbond (KBWB) heeft “op korte termijn” plannen om te verhuizen naar Tubeke, naast het complex van de Belgische voetbalbond (KBVB). Dat heeft Tom Van Damme, KBWB-voorzitter, woensdag aan Belga bevestigd.

“We hopen al om in 2019 te verhuizen naar Tubeke”, verduidelijkte Van Damme. “In een ideaal scenario kunnen we dan onze intrek nemen in een nieuw complex, waar onze administratieve en logistieke cel zal zetelen. Het is ook de bedoeling dat we op de nieuwe locatie investeren in een degelijke sportinfrastructuur, die moet dienen als trainingsuitvalsbasis voor onze renners. En met de terreinen rond de gebouwen hebben we eveneens plannen, met de aanleg van onder meer een trial-zone. Ons oude hoofdkwartier in Vorst zullen we verkopen.”

Dat de wieler- en voetbalbond dezelfde locatie zullen delen, kan de eerste stap zijn in de ontwikkeling van een groot sportcomplex, als andere Belgische sportfederaties in de toekomst volgen. “Maar daarover beslissen wij als KBWB niet”, reageerde Van Damme. “We hebben uiteraard niets tegen een grote zone met verschillende sportbonden, maar we weten niet of de anderen ook interesse hebben. Op dit moment concentreren wij ons alleen op onszelf, zodat ons dossier zo snel mogelijk in orde raakt.”