Voetbalbond verwelkomt wielerbond: “Waarom zouden we niet nog meer sportbonden ontvangen?”

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ziet de verhuis van de Koninklijke Belgische Wielerbond (KBWB) naar Tubeke, naast het Belgian Football Center, als een opportuniteit om kennis te delen en op langere termijn zelfs samen te werken. Zo klonk het woensdag bij technisch directeur van de KBVB Chris Van Puyvelde, die ook andere sportfederaties naar Tubeke wil halen.

“Ik ben heel tevreden dat de wielerbond en de voetbalbond, toch de twee grootste sportbonden van België, binnenkort als buren naast elkaar zullen werken. Er zijn zeker mogelijkheden om van elkaar te leren en samen te werken. Neem bijvoorbeeld het administratieve, maar ook het medische en logistieke aspect. Op die gebieden zie ik nu al mogelijkheden tot kruisbestuiving. Er is nood aan het centraliseren van krachten”, zei Van Puyvelde aan Belga. Concrete plannen zijn er nog niet. “In eerste instantie verlenen we de wielerbond toegang tot ons centrum. Eventuele gedeelde programma’s of verzorgingsfaciliteiten zijn nog niet concreet, daarvoor is het te vroeg.”

De KBVB zet de deuren ook open voor andere sportfederaties. “We willen het Belgian Football Center uitbouwen tot een kenniscentrum dat idealiter het voetbal overstijgt. Waarom zouden we niet nog meer sportbonden kunnen ontvangen in Tubeke? Ik juich toe dat België evolueert naar een sportland waarin federaties elkaar helpen. Dat kan voor federaties die minder middelen hebben, zoals de rugby- en hockeybond waarmee al gesproken werd, alleen maar voordelig zijn. En daar profiteert heel België op lange termijn van. De mogelijkheden en de ruimte zijn voorhanden in Tubeke, laat ons nu kijken hoe we meerdere bonden kunnen samenbrengen.”

