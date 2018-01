Ex-Anderlecht-middenvelder moet net zoals Ciman van club veranderen nadat hij geruild werd voor twee jonge spelers

Na bijna drie jaar verlaat ex-Anderlechtenaar Sacha Kljestan New York Red Bulls om in de Major League Soccer (MLS) bij reeksgenoot Orlando City aan de slag, zo maakten beide clubs woensdag bekend.

De 32-jarige Amerikaanse international werd samen met 150.000 dollar aan Targeted Allocation Money (TAM) als pasmunt gebruikt om aanvaller Carlos Rivas en centrale verdediger Tommy Redding de omgekeerde beweging te laten maken. In de MLS wordt er gewerkt met een loonplafond, spelers mogen er jaarlijks maximaal net iets minder dan een half miljoen dollar verdienen. Met het Targeted Allocation Money kan een club een deel van het loon betalen, waardoor het maximumbedrag niet overschreden wordt. Orlando City krijgt daarbovenop nog een percentage bij een eventuele doorverkoop van beide spelers.

“Het is nooit makkelijk een speler te ruilen en al zeker niet als hij zo bepalend is geweest als Sacha”, vertelde NY-sportdirecteur Denis Hamlett. “Maar deze transfers zijn belangrijk voor de toekomst van onze club. We halen twee jonge en beloftevolle spelers binnen.” In de MLS vinden er zo wel vaker opvallende ruiloperaties en transfers plaats. Eind vorig jaar werd Laurent Ciman zo verplicht om - tegen zijn zin - Montréal Impact in te ruilen voor Los Angeles FC.

Voor zijn terugkeer naar de Verenigde Staten speelde Kljestan vijf jaar voor RSC Anderlecht. In België won hij drie landstitels en vier Supercups. Anderlecht had Kljestan in 2010 overgenomen van het Amerikaanse Chivas. In vierenhalf seizoen droeg hij 180 keer het shirt van Anderlecht en scoorde hij 25 doelpunten.

Ook in New York kende hij nog wat sportieve successen. Eind 2016 eindigde hij op de derde plaats in de verkiezing van ‘Beste Speler van het MLS-seizoen’. Afgelopen seizoen werd Kljestan aanvoerder in New York en assistkoning aller tijden van de club. Met 54 stuks onttroonde hij Thierry Henry, de huidige T3 bij de Rode Duivels.