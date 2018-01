Leuven - Een slachtoffer van de twintiger die via een seksenquête informatie en zelfs beelden van masturberende vrouwen in zijn bezit kreeg, heeft haar verhaal gedaan bij VTM Nieuws. "Het bleek niet eens een onbekende te zijn, maar iemand die heel dicht in mijn vriendenkring stond."

Willem V. (23) uit Houthalen-Helchteren staat terecht voor het bedrieglijk verwerven van informatie over het seksueel gedrag van minstens 24 jonge vrouwen. In het kader van een fictieve masterthesis aan de KU Leuven hield hij een enquête naar hun masturbatiegedrag.

Volgens het openbaar ministerie verspreidde de beklaagde tussen december 2012 en mei 2015 in de gerechtelijke arrondissementen Leuven en Limburg diverse enquêtes bij meisjes en vrouwen tussen 15 en 25 jaar oud. Het ging om “de grote masturbatie-enquête, de grote puberteitsenquête, de enquête puberteit bij tienermeisjes, het gedrag van tienermeisjes tijdens masturbatie bij de steeds lager wordende drempel naar beginnend actief seksueel gedrag en een enquête bij jonge vrouwen met grote borsten”.

De man gebruikte in zijn correspondentie de fictieve identiteiten Laura Bleyen en Ine Bleyen. Hij gebruikte een hotmailadres op hun naam om de enquêtes te versturen. Hij maakte daarbij gebruik van de logo’s van de KU Leuven. Voor de verspreiding misbruikte V. ook de naam van professor Paul Enzlin als promotor van de onbestaande thesis.

"Vroeg foto of video van masturbatie"

In VTM Nieuws kwam een slachtoffer aan het woord. Zij werd tweemaal benaderd en stapte naar de politie nadat ze de vragen wel heel expliciet begon te vinden. "De dader bleek niet eens een onbekende te zijn, maar iemand die dicht in mijn vriendenkring staat."