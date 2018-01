Standard weigert schorsing voor Agbo na opstootje in Kortrijk, of wat had u gedacht?

Brussel - Standard Luik gaat niet akkoord met de speeldag schorsing en de boete van 400 euro die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag voorstelde als strafmaat aan Uche Agbo. Dat bevestigde de KBVB woensdag.

De Rouches zullen op dinsdag 9 januari (14u00) met de Nigeriaanse middenvelder voor de Geschillencommissie verschijnen. Daar zal hij zich moeten verantwoorden voor zijn gedrag na de uitsluiting op het veld van KV Kortrijk (2-1). Agbo ging na zijn tweede gele kaart in discussie met scheidsrechter Nathan Verboomen en beantwoordde de provocaties van het thuispubliek met het opsteken van zijn middelvinger en het gooien van een flesje water. Verboomen nam het incident op in zijn verslag, waardoor de 22-jarige Nigeriaan vervolgd kon worden.

Standard veroordeelde in een eerder persbericht het “racistisch xenofoob gedrag” van de Kortrijk-supporters al.

Door zijn tweede gele kaart in Kortrijk was Agbo automatisch geschorst voor de thuispartij tegen Eupen (20/01). Het Bondsparket vorderde één speeldag schorsing, waardoor ook de verplaatsing naar Zulte Waregem (23/01) in gevaar is.