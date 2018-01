Flat onbewoonbaar na brand

Kuurne - Een kortsluiting aan de droogkast in een flat op de derde verdieping heeft woensdagavond even voor opschudding gezorgd bij de bewoners van een appartementsblok aan het begin van de Luitenant-generaal Gérardstraat in Kuurne.

Buren merkten om 19.15 uur hevige rookontwikkeling op en alarmeerden de brandweer. Doordat de brandweerkazerne slechts op een boogscheut van het gebouw ligt, waren de brandweerlui zeer snel ter plaatse. Ze kregen het vuur snel onder controle, al is er in de getroffen flat heel wat rook- en waterschade, waardoor de flat tijdelijk onbewoonbaar is.

Pavlov P. en zijn echtgenote die op het ogenblik van de brand niet thuis waren, kunnen met hun twee kinderen terecht in een crisiswoning van de gemeente Kuurne. De andere appartementen in het gebouw bleven gevrijwaard. De bewoners konden kort voor negen uur naar hun woning terugkeren. Niemand raakte gewond.