AA Gent heeft nieuwe Kums beet

De 27-jarige Deense middenvelder Anders Christiansen van de Zweedse kampioen Malmö zet morgen zijn handtekening onder een contract bij AA Gent. De Buffalo’s hopen zo eindelijk de verbindingsman op het middenveld gevonden te hebben die ze zochten sinds het vertrek van Sven Kums.

Christiansen heeft een vergelijkbaar profiel als Kums, al is hij een tikje aanvallender ingesteld. Hij trapt vaker op doel en recupereert de ballen hoger op het veld.

Christiansen versierde in 2014 een transfer naar het Italiaanse Chievo, maar kon zich daar niet doorzetten. Bij Malmö stond hij vast in de ploeg. De Zweedse competitie is begin november afgelopen. Christiansen versierde vier caps bij de Deense nationale ploeg, maar de laatste dateert van 2014.