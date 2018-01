Courtois over wereldsaves: “Veel keepers zouden die bal niet gehad hebben”

Thibaut Courtois maakte indruk met enkele fenomenale saves in de topper tussen Chelsea en Arsenal (2-2). “Ik kon in het begin van de match meteen twee wereldsaves doen en ben in de tweede helft op dat elan verdergegaan”, vertelde hij voor de camera’s van Play Sports.

Courtois kreeg de voorbije drie wedstrijden voor Chelsea amper twee schoten op doel te verwerken, maar stond tegen Arsenal soms in een schietkraam. De Rode Duivel zorgde er eigenhandig voor dat Chelsea nog bijna met de zege ging lopen in een wedstrijd waarin het makkelijk vijf goals had kunnen slikken. “Dit is altijd wel leuk nadat ik de laatste weken niet al te veel werk had”, vertelde Courtois over zijn sterke wedstrijd bij Play Sports. “Ik kon in het begin van de match meteen twee wereldsaves doen, dat is natuurlijk mooi. In de tweede helft ben ik op dat elan verdergegaan.”

“Mijn eerste redding (op dat schot van Sanchez, nvdr) was de moeilijkste, want daar lagen beide kanten open. Hij trapte naar rechts, wat ik een klein beetje verwachtte. Ik heb lange armen, grote handen en goede reflexen… als je top bent heb je als doelman dan ook het geluk dat hij tegen die paal vliegt. Die tweede redding lijkt misschien makkelijk, maar ik stond in het midden van de goal. Hij trapte ter hoogte van het penaltypunt hard in de hoek. Door mijn lengte en snelheid raak ik daar nog. Ik ging de rust in met het gevoel dat veel keepers die bal niet gehad zouden hebben. Ik was er klaar voor vandaag. Ik was al even goed aan het trainen en voelde me goed. Als je ziet dat ze dan nog twee keer hebben kunnen scoren, moet je hen feliciteren.”

Afsluiten deed Courtois met een kwinkslag. “Of ik deze vorm aanhou tot in Moskou? Ja, zeker en vast.”

