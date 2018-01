Huis van “de Reus van de Bende van Nijvel” staat te koop

Aalst - Het huis van ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky, de vermoedelijke Reus van de Bende van Nijvel, staat te koop. De woning in de Moorselbaan 117 in Aalst wordt aangeboden voor 169.000 euro.

Sinds de dood van de man op 14 mei 2015 staat het rijhuisje met stadstuintje leeg. ­Bonkoffsky huurde de woonst van een vrouw die het nu te koop aanbiedt. De eigenares wou gisteren niet meer kwijt over het waarom van de verkoop.

Bij immokantoor Tijl Jansegers laat men weten dat geïnteresseerden het huis volgende week online zullen kunnen bezichtigen. “Misschien zal er extra aandacht zijn. Misschien ook niet. Voor ons is dat alvast een huis als een ander”, zegt een werk­nemer van het immokantoor.

Christiaan Bonkoffsky, rijkswachter en nadien lokale politieman in Aalst, heeft na zijn scheiding in 1999 zo’n vijftien jaar in het huisje aan de Moorselbaan gewoond en is er uiteindelijk gestorven. Hij werd 61.