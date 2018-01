Aldi zadelt AB InBev op met kater

In 2015 stak discounter Aldi zijn huispils Buval in allerijl in een nieuwe verpakking omdat AB InBev naar de rechter was gestapt. De biergigant uit Leuven vond dat het rode blikje met zwart silhouet (van een paard) te veel leek op het rode blikje met zwart silhouet (van een stier) van Jupiler. Nog vóór AB InBev van de rechter gelijk kreeg, had Aldi de kleur al veranderd naar goud. In beroep heeft Aldi nu gelijk gekregen.

Volgens de rechter is de merknaam en niet het uitzicht van het blikje doorslaggevend, terwijl elke verwarring uitgesloten is aangezien Aldi geen Jupiler verkoopt. Of dit nu ook betekent dat Aldi terugkeert naar de rode kleur, is nog niet beslist. AB InBev kan trouwens nog altijd in Cassatie gaan.

Ook Duvel Moortgat was in 2015 naar de rechter gestapt omdat Buval te veel lijkt op Duvel, maar ook hier kreeg Aldi gelijk.