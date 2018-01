Advocaat van slachtoffers aanslagen verklaart controlearts en verzekeraars de oorlog: “Pure gangsterpraktijken”

Honderd slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek stappen naar de rechtbank in de hoop een hogere schadevergoeding te bekomen. “Ze pikken het niet dat de verzekeraars hen via controleartsen veel te snel opnieuw aan het werk willen krijgen”, zegt hun advocaat Jean-Paul Tieleman (69). In een brief aan 210 federale parlementsleden spuwt hij zijn gal over koepelvereniging Assuralia. Hun handelen omschrijft hij als gangsterpraktijken.