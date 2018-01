Nog een groter talent dan Dennis: deze vijf dingen moet u weten over nieuwe transfer Club Brugge

De Senegalese aanvaller Krepin Diatta (18) tekende voor 4,5 jaar bij Club Brugge. Blauw-zwart ging ver voor Diatta, letterlijk en figuurlijk. Het betaalde 2 à 3 miljoen euro aan het Noorse Sarpsborg en CEO Vincent Manager vloog speciaal naar Dakar om hem vast te leggen. Het moest snel gaan, want hij kan nog Afrikaans Jongere van het Jaar worden, en dan was hij zelfs voor de Belgische competitieleider onhaalbaar. Deze vijf dingen moet u weten over Diatta, die als een nog groter talent dan Dennis geldt. guillaume maebe