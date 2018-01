Trump ontbindt commissie die hij oprichtte om verkiezingsfraude van Clinton te onderzoeken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de omstreden commissie die hij in mei oprichtte om mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen in 2016 te onderzoeken, alweer opgedoekt. Dat maakte het Witte Huis bekend.

Meteen na de presidentsverkiezingen in november 2016 beweerde de Republikein dat zijn Democratische rivale Hillary Clinton drie tot vijf miljoen stemmen had gekregen die haar eigenlijk niet toekwamen. Clinton won de zogenaamde “popular vote” – ze had bijna drie miljoen stemmen meer dan Trump – maar door het systeem van de kiesmannen die de staten naar het Electoral College mogen sturen, haalde de vastgoedmagnaat het.

Om bewijs voor zijn bewering te verzamelen, richtte Trump in mei 2017 uiteindelijk een presidentiële commissie voor “verkiezingsintegriteit” op. Die bestond zowel uit Democraten als Republikeinen en werd mede voorgezeten door vicepresident Mike Pence. Sinds de oprichting kwam de commissie slechts twee keer samen. Ze kreeg tegenstand te verwerken van de staten, die niet wilden ingaan op de verzoeken van de commissie en niet gediend waren met de rechtszaken die ze aanspande wegens het niet respecteren van de federale wetten voor het bijhouden van documenten.

Bovendien opende het Governement Accountability Office, het hoogste wetgevende auditorgaan, in oktober een onderzoek naar de commissie na een klacht van drie senatoren. Die vond dat de commissie niet genoeg rapporteerde over haar werk.

Woensdag kondigde het Witte Huis uiteindelijk aan dat de commissie is opgedoekt, maar dat dat niet inhoudt dat de beweringen van de president niet kloppen. “Ondanks substantieel bewijs van verkiezingsfraude, hebben vele staten geweigerd om basisinformatie in dit onderzoek te verschaffen aan de presidentiële commissie voor verkiezingsintegriteit”, luidt het in een mededeling. “In plaats van verwikkeld te raken in een eindeloze juridische strijd ten koste van de belastingbetaler, heb ik (president Trump, nvdr.) vandaag een decreet ondertekend dat de commissie ontbindt.”

Volgens het Witte Huis heeft Trump nu wel het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) de opdracht gegeven om de zaak verder te onderzoeken.