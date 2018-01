Oliebedrijf Petrobras betaalt 3 miljard dollar aan klagers corruptieschandaal, “maar dit is geen schuldbekentenis”

Het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras heeft in de Verenigde Staten een akkoord bereikt om 2,95 miljard dollar (2,46 miljard euro) te betalen om een groepsvordering in de Verenigde Staten te schikken. Die werd ingesteld door investeerders nadat was gebleken dat het staatsbedrijf in Brazilië betrokken was in een grootschalig corruptieschandaal.

Petrobas kwam in Brazilië in het vizier van het gerecht in een grootschalig witswasonderzoek, “operatie Car Wash” genaamd, dat vanaf 2014 werd gevoerd en meerdere politieke koppen deed rollen, onder wie voormalig president Luiz Inacio da Silva. De speurders ontdekten dat bepaalde directeurs bij het staatsoliebedrijf steekpenningen aanvaard zouden hebben in ruil voor het toekennen van veel te dure contracten aan aannemers.

In de VS startte een groep investeerders daarop een zogenaamde class action. Ze argumenteerden dat Petrobas op de hoogte was van de onregelmatigheden en dat ze schade hebben geleden door in verband te zijn gebracht met corruptie.

Beide partijen bereikten woensdag uiteindelijk een akkoord om de zaak te schikken voor 2,95 miljard dollar. De schikking moet wel nog worden goedgekeurd door de rechtbank in New York.

In een mededeling benadrukt Petrobas dat de schikking geen schuldbekentenis inhoudt en enkel “de status van slachtoffer reflecteert” van het bedrijf in deze zaak. Petrobas heeft zelf dan ook nog meerdere rechtszaken lopen tegen aannemers, bouwbedrijven en voormalige directeurs om geld terug te vorderen. Sinds het losbarsten van het schandaal kreeg het oliebedrijf op die manier nog maar 455 miljoen dollar terug.