Meisje laat voicemailbericht van overleden oma tatoeëren: “Door een app kan ik haar stem voor altijd horen”

Om haar grootmoeder te eren en om haar stem voor altijd te kunnen horen, liet Sakyrah de golfvormen van haar oma’s voicemail tatoeëren op haar lichaam. “Wanneer ik met een app over mijn tattoo beweeg, hoor ik mijn oma”, zegt Sakyrah. “Ik heb ervoor gekozen om het net boven mijn hart te laten zetten. Zo is ze altijd dicht bij mij.”

Wie ook een golfvorm van een gesproken bericht wil laten maken, kan zoals Sakyrah terecht bij Skin Motion. Door hun app dan boven de golven te houden, kan je het oorspronkelijke bericht horen.

My grandma passed away my junior year of high school. A month before she passed, she left me a voicemail wishing me happy birthday. Today I got that exact waveform tattooed across my heart, and I am able to play it just by holding my camera over it❤️❤️ pic.twitter.com/nwoQ2Bn1DM