Vrijwilligers van Burgerplatform bieden migranten 50.000 overnachtingen aan

Brussel - In 2017 hebben de vrijwilligers van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen migranten zo’n 50.000 overnachtingen aangeboden. Dat zegt coördinator Mehdi Kassou donderdag. “Het gaat vooral om het beschermen van migranten tegen willekeurige arrestaties, herhaalde razzia’s en uitwijzingen”, legt hij uit.

“Van eind september tot eind november vorig jaar werden dagelijks ongeveer 350 overnachtingen aangeboden door vrijwilligers aan migranten, met de koude is dat aantal toegenomen tot 400”, zegt Kassou.

De vrijwilligers wijzen hen ook de weg naar administratieve, medische en juridische diensten. “De burgers verwelkomen hen, beschermen hen, begeleiden hen, beantwoorden hun vragen. Deze dagelijkse solidariteit is verbazingwekkend en buitengewoon”, aldus Kassou.

Voor 2018 kijkt de organisatie naar andere overheden dan de federale, omdat die laatste volgens haar niet reageert op hun eisen. “Ons doel is dat elke burger die iemand opvangt zijn gemeenteraad aanspreekt, zodat de migranten die ze onderdak bieden via het OCMW toegang krijgen tot medische zorg, voedingspakketten of gratis of goedkopere vervoersbewijzen.”

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen is ontstaan bij de opvangcrisis in 2015, toen honderden vluchtelingen hun toevlucht zochten tot het Brusselse Maximiliaanpark.