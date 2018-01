McDonald’s in bed en extra slot op slaapkamer, Melania in tranen en lijkbleke Donald: explosief boek onthult leven in het Witte Huis van Trump

Een boek dat een blik werpt op het leven in het Witte Huis van Amerikaans president Donald Trump doet momenteel veel stof opwaaien in de Verenigde Staten. Het beeld dat auteur Michael Wolff van de machtigste man ter wereld schetst is namelijk niet flatterend: zo zou Trump helemaal niet verwacht hebben verkozen te worden, was echtgenote Melania in tranen bij het vooruitzicht vier jaar First Lady te moeten zijn, en vertrouwt de president helemaal niemand in zijn directe omgeving en vreest hij zelfs vergiftigd te worden.

Het boek ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ van journalist Michael Wolff bevat verschillende pijnlijke passages over het presidentschap van Donald Trump. Het Witte Huis deed het boek bij monde van woordvoerster Sarah Huckabee Sanders intussen al af als “trashy tabloid-fictie vol valse en misleidende verhalen, in een triestige en wanhopige poging om relevant te zijn”, maar de auteur wijst erop dat hij door zijn “meer dan 200 interviews als het ware een permanent zitje op de sofa in de West Wing” had.

De meest pikante passages uit het boek:

Trump en zijn echtgenote Melania bij zijn verkiezingsoverwinning Foto: Photo News

Zo bleek als een lijk bij zijn verkiezingsoverwinning

Volgens Wolff waren Trump en zijn omgeving volledig verrast door het feit dat hij in november 2016 de presidentsverkiezingen won tegen Hillary Clinton. Toen zich kort na acht uur op verkiezingsavond die onverwachte trend begon af te tekenen - dat Trump misschien wel zou winnen - zei zoon Don Jr. tegen een vriend dat zijn vader eruitzag alsof hij een spook had gezien.

De bronnen van Wolff melden immers dat Trump nooit aan de verkiezingen meedeed om te winnen, maar om zijn bekendheid te vergroten en die later te gebruiken als een marketing-opportunteit. “Ik kan de bekendste man ter wereld worden”, vatte Trump op de verkiezingsavond zijn ideale scenario samen. Op die manier zou hij zowel wereldberoemd als een martelaar zijn. Zijn dochter Ivanka en haar man zouden internationale celebrities zijn. Steve Bannon zou de facto de leider van de Tea Party worden. Verliezen zou goed zijn voor iedereen. “Losing was winning.”

In de geamuseerde woorden van adviseur Steve Bannon: “In amper een uur gingen we van een verbaasde Trump over een ongelovige Trump naar een geschokte Trump. En dan was er de laatste transformatie: plots werd Donald Trump een man die geloofde dat hij het verdiende en volledig in staat was om president van de Verenigde Staten te zijn.”

Echtgenote Melania was op de verkiezingsavond dan weer in tranen, en niet van vreugde. Volgens het boek huilde mevrouw Trump uit wanhoop, omdat ze dacht (en hoopte) dat haar man niet zou winnen. In dat geval zou Melania - aan wie Donald beloofd had dat hij geen president zou worden - weer uit de spotlights kunnen gaan brunchen en lunchen met vriendinnen.

Ivanka Trump zou net als haar vader president van de VS willen worden Foto: AP

Dochter Ivanka wil president worden

Ivanka, de geliefde dochter van Trump, en haar echtgenoot Jared Kushner zouden dan weer een deal hebben gesloten dat zij zich in de toekomst kandidaat stelt voor het presidentschap. Volgens Wolff woog het koppel de voordelen van een job in de administratie van haar vader af tegen de nadelen, en beslisten ze ondanks het negatieve advies van zo ongeveer al hun kennissen om die te aanvaarden.

Met in het achterhoofd de overweging: als de kans zich aandient, zou Ivanka proberen om president te worden. En vooral: de eerste vrouwelijke presidente van de Verenigde Staten, een nuance die de familie-Trump na de bikkelharde verkiezingscampagne tegen uitgerekend Hillary Clinton veel plezier zou doen.

De deal van Ivanka en Jared was trouwens een publiek geheim bij iedereen in het Witte Huis. Tot afgrijzen van ex-adviseur Steve Bannon, die volgens bronnen onthutst was toen hij erover hoorde: “Dat hebben ze toch niet gezegd? Stop, komaan. Hebben ze dat echt gezegd? Alsjeblieft, zeg dat het niet waar is. Oh, mijn God.” Het leidde er ook toe dat Bannon de term ‘Jarvanka’ ingang deed vinden in de West Wing.

Trump en voorganger Obama bij zijn inauguratie Foto: Photo News

Boos om het gebrek aan celebrities

Trump genoot naar verluidt niet van zijn eigen inauguratie. Zo was hij boos dat de grote sterren het evenement negeerden, was hij ontevreden over de accomodaties in Blair House, waar de president-elect verblijft, en maakte hij meermaals ruzie met zijn echtgenote, die op de rand van huilen van stond.

Naast tientallen congresleden weigerden ook Elton John, Céline Dion en Andrea Bocelli om aanwezig te zijn, andere beroemdheden als Olivia Wilde, Julianne Moore en Amy Schumer protesteerden op hetzelfde moment zelfs tegen de verkiezing van Trump op een betoging in de buurt. Finaal traden een ‘America’s Got Talent’-deelneemster en een mormomenkoor op. Doorheen de dag veranderde zijn uitdrukking dan ook in wat zijn kennissen zijn ‘golfgezicht’ noemden: kwaad en nijdig, schouders gebogen, armen rondzwaaiend, fronsend, lippen op elkaar.

Ook de andere aanwezigen waren niet onder de indruk van de festiviteiten. Zo noemde Hillary Clinton de speech van Trump “teleurstellend” en “triestig”, en volgens getuigen liet voormalig president George W. Bush zich ontvallen “That was some weird shit”.

Ruzie met geheime dienst over extra slot op slaapkamer

Bij zijn installatie in het Witte Huis werd Trump naar verluidt afgeschrikt door dat grote huis, vertrouwde hij niemand en verkoos hij telkens etentjes met zijn - toen nog - adviseur Steve Bannon. De twee waren zelfs zo close dat ze bijna elke avond samen aten.

Op avonden waarop dat niet het geval was, trok Trump zich om half zeven ’s avonds al terug in zijn residentie om er cheeseburgers te eten in bed. Dan keek hij naar televisie op één van de drie grote schermen die hij had laten installeren, terwijl hij aan de telefoon tegen één van zijn vrienden schreeuwde over hoe oneerlijk de media hem wel niet behandelden. Op die manier was Trump vaak zelf de bron van de lekken waar hij zo boos over werd, want vertrouwde hij in die telefoontjes gênante informatie toe aan mensen die hij helemaal niet kon vertrouwen.

Trump verkiest McDonald’s-eten uit vrees vergiftigd te worden Foto: Instagram

Ook als Trump niet in zijn residentie vertoeft, is het leven voor het personeel van het Witte Huis niet vanzelfsprekend: volgens Wolff liet de president in de eerste dagen van zijn ambtstermijn een extra slot toevoegen aan de deur van zijn slaapkamer, tot onvrede van de Secret Service die eiste dat ze toegang zou hebben tot de kamer. Trump en echtgenote Melania houden er trouwens aparte slaapkamers op na, de eerste keer sinds president Kennedy in de jaren ‘60 dat dat het geval is.

McDonald’s uit vrees voor vergiftiging

Dat Trump een voorkeur heeft voor maaltijden van McDonald’s gaat dan weer blijkbaar verder dan de gewone voorliefde voor een snelle hap: volgens de bronnen van Wolff verkiest hij eten van de fast food-keten uit vrees om vergiftigd te worden. De president gaat ervan uit dat niemand weet dat hij zijn eten bij McDonald’s laat bestellen, en dat zijn maaltijd bijgevolg (vermoedelijk) veilig bereid is.

De president beval zijn personeel om dezelfde reden ook niets aan te raken in zijn privévertrekken, zéker zijn tandenborstel niet. Zo zou Trump zelf de lakens van zijn eigen bed halen, en een seintje geven aan het huishoudelijk personeel wanneer hij wil dat ze ververst worden. Het kuispersoneel werd toen ze in de begindagen van zijn presidentschap wilden opruimen ook uitgekafferd door de president. “Als mijn hemd op de vloer ligt, is dat omdat ik wil dat het op de vloer ligt!”, zou Trump eens geschreeuwd hebben.

Het geheim achter dat kapsel

Dochter Ivanka maakt zich graag vrolijk over het kapsel van haar vader Foto: AFP

Dochter Ivanka houdt volgens het boek ook enige afstand van haar vader. Zo zou ze achter zijn rug zelfs lachen met zijn beroemde kapsel, waarvan ze tegen mensen in het Witte Huis het geheim verklapte. Papa Donald heeft weliswaar een geheel kale kruin (als gevolg van een operatie tegen kaalheid), maar om toch dat typerende kapsel te verkrijgen, wordt het overgebleven haar rond dat “eiland” eroverheen gekamd en dan vastgezet met een verstevigende spray. Ook over de kleur maakt Ivanka graag grapjes: in haar woorden betreft het “het gevolg van een product met de naam Just For Me: hoe langer je het erop laat, hoe donkerder het wordt.” Het legendarische ongeduld van Trump zou dan leiden tot de bekende oranje-blonde haarkleur.

Salma Hayek versieren

Trump pocht naar verluidt ook graag dat “seks met de vrouwen van je vrienden het leven waard maakt”. Om die reden zou hij die echgenotes ook graag jaloers maken, zodat hij hen als wraak in zijn bed kan krijgen. Zo liet hij een vrouw via de telefoon meeluisteren tijdens een vergadering met haar man, waarin Trump dan min of meer constant seksuele toespelingen zou hebben gemaakt. “Heb je nog steeds seks met je vrouw? Hoe vaak? Je hebt toch al eens iets beter gehad dan je vrouw?”, vroeg Trump daarbij.

“Je moet het mij niet zeggen. Om drie uur komen er een paar meisjes uit Los Angeles naar hier. Dan kunnen we naar boven gaan en plezier maken, ik beloof het”, citeert Wolff verder de president. Volgens diens bron zou de huidige president op dat vlak alvast veel gemeen hebben met zijn voorganger Bill Clinton. “Maar Clinton kon tenminste een respectabel voorkomen aanhouden, en Trump niet.”

Salma Hayek werd door president Trump opgebeld om haar uit te vragen Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Ook Hollywood-actrice Salma Hayek bevestigt trouwens dat aspect van de persoonlijkheid van Trump. Volgens Hayek mochten zij en haar vriend de president ontmoeten bij een event, vroeg hij na afloop om hun beider telefoonnummers, maar belde hij later enkel haar op. “Hij belt me en vraagt me uit. Als ik dan vraag ‘Wat met mijn vriend? Ben ik gek? Vraag je me uit? Je weet dat ik een vriend heb’, zegt hij: ‘Hij is niet goed genoeg voor jou, hij is niet belangrijk. Hij is niet groot genoeg voor jou. Je moet met mij uitgaan.’”

Geheime informatie werd on the record

Wolff rechtvaardigt zijn veelzeggende blik achter de schermen van het Witte Huis in zijn boek als volgt: “In echte Trumpiaanse stijl stelde het gebrek aan ervaring en de minachting voor politieke normen van deze administratie me voor grote journalistieke uitdagingen. Informatie werd me eerst in het geheim bezorgd, maar werd mettertijd steeds meer on the record. Andere bronnen maakten me helemaal niet duidelijk wat ik mocht doen met de informatie die ze me gaven, of zeiden me iets in vertrouwen om het vervolgens zelf wereldkundig te maken.”