Poema probeert hert aan te vallen maar ontdekt dan dat het… een pop is

Een poema was erg in de war toen hij eerder deze week een hert probeerde aan te vallen. Met erg veel aandacht bestudeerde hij het dier en besloop het, maar wanneer hij bij het hert aankwam, bleek het geen teken van leven te geven.

De video die gefilmd is in het Amerikaanse Idaho zorgt voor heel wat hilariteit bij jagers. Zij hebben namelijk het valse hert daar geplaatst. Ze doen dat om mannelijke herten te lokken die denken dat er een hinde op hen staat te wachten. Op die manier is het makkelijker voor de jagers om het dier neer te schieten.

De poema was dus in dezelfde val gelopen als de herten en liep weg met een lege maag.