Help, er zit een orkest in mijn vergaderzaal

Ook op kantoor worden ruimtes voor andere doeleinden gebruikt. Van kunst aan de receptie tot muziekrepetities in de vergaderzaal. "Dit is veel beter dan een koude kerk waar je drie truien boven elkaar moet aandoen."

Multifunctioneel gebruik van ruimtes is in het onderwijs al langer gemeengoed. Scholen zetten dan de deuren open voor de plaatselijke scouts of sportclub. Ook op kantoor breekt het fenomeen stilaan door, met name voor culturele projecten. Een klassiek voorbeeld is het hoofdkwartier van baggergroep Jan De Nul in Aalst dat in enkele jaren tijd is getransformeerd tot een museum van hedendaagse kunst.

Een ander voorbeeld is Bel&Bo in Deerlijk. Daar is een vergaderruimte omgebouwd tot expositiezaal voor kunstwerken. De CEO blijkt er zodanig tuk op kunst dat hij zijn passie integreerde in de werkvloer.

Repetities

Soms komt kunst zelfs tot leven, zoals bij het Kortrijkse IT-bedrijf Savaco. Dat is sinds kort de thuis voor het West-Vlaamse kamerorkest Musamis. Na de uren mag het twintigkoppige orkest de grote vergaderruimte gebruiken om er zijn partituren onder de knie te krijgen. "Na een meeting polste gedelegeerd bestuurder naar ons en begon ik mijn strategisch charmeoffensief", grapt Sigrid Van Belle, cellist én HR-manager bij Savaco. Carl Sabbe stemde meteen toe om de grote vergaderruimte na de uren als repetitieruimte ter beschikking te stellen. “Iets waar we dankbaar voor zijn. Probeer maar eens een tof, betaalbaar en vlot te bereiken repetitielokaal te vinden."

Voor Musamis dus geen koude kerk of turnzaal met slechte akoestiek en onbestaande verwarming. "Ik zorg er ook voor dat alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd en de zaal er altijd netjes bij ligt. Bij andere verenigingen zou het uiteraard moeilijker zijn om meteen zo'n vertrouwensband te hebben."

>

>

>