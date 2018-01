Tabakverkoop bij Kruidvat niet enkel stopgezet voor imago ‘gezondheidswinkel’

“Dat de drogisterijketen Kruidvat de verkoop van tabak afbouwt, is een gevolg van het imago dat men als ‘gezondheidswinkel’ wil uitdragen, maar het is ook tegelijk een gevolg van de wijzigende wetgeving die tabaksverkoop bemoeilijkt, plus het besef dat de verkoop van deze producten een aflopende zaak is.” Dat zegt Gino Van Ossel, professor Retail and Trade Marketing aan Vlerick Business School.

“De oorzaak van de verrassende ommekeer om gefaseerd geen sigaretten en aanverwante producten te verkopen in het komende anderhalf jaar, is allicht de keuze om zich te profileren als een keten die inzit met de gezondheid van zijn klanten”, zegt professor Van Ossel. “Maar er is ook de teruglopende verkoop van het product. Dat is dan weer het gevolg van de wetgeving om bijvoorbeeld geen reclame meer toe te laten voor het product, of, zoals in Nederland in de pijplijn zit, een verbod om het product nog op een in het oog lopende plek te plaatsen in de winkel.”

Binnenkort stop op snoepverkoop?

Tabak is niet het enige product dat zijn plaats in de winkelrekken dreigt kwijt te spelen door het gezondheidsbewustzijn bij de consument. “Neem nu snoep, ook voor dat product hebben sommige winkelketens, zoals Leclerc in Frankrijk, ervoor gekozen om het niet langer aan de kassa te plaatsen waar het aanleiding geeft tot impulsinkopen van ouders die hun kinderen meebrengen naar de winkel”, zegt Van Ossel.

Te duur voor winkel zelf

Daarnaast hebben de verkopers van tabaksproducten ook een kosten-batenanalyse gemaakt van de verkoop van tabaksproducten, denkt de marketingprof. “Zo werden sigaretten - net als batterijen en scheermesjes - al uit de voor de hand liggende winkelrekken gehaald en achter slot en grendel gestopt, al gebeurde dat - ook bij sigaretten - vooral om diefstal te voorkomen.

Maar door die dingen in een aparte automaat te stoppen waarvoor je vaak een apart ticket aan de kassa moet gaan halen, bemoeilijk je de toegang tot die producten en lopen de impulsaankopen terug. Voor de verkoper betekent dit dalende inkomsten en extra uitgaven door de nieuwe presentatie van het product. Dat leidt dan in dit geval tot de conclusie dat het sop de kool niet langer waard is.”