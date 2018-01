Haalt Schauvliege slag thuis in taaldispuut met Klimaatzaak?

Het ziet ernaar uit dat de rechtszaak die de vzw Klimaatzaak heeft aangespannen tegen het klimaatbeleid van de Belgische overheden toch niet enkel in het Frans zal gevoerd worden. De eerste advocaat-generaal van het Hof van Cassatie stelt in zijn advies, dat Belga kon inkijken, namelijk voor de uitspraak van de Brusselse arrondissementsrechtbank daarover te verbreken. Daarmee lijkt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) haar slag thuis te halen. Zij heeft altijd aangedrongen op een gerechtelijke procedure in het Nederlands. Op 12 januari volgt de uitspraak van Hof van Cassatie. Doorgaans volgt het Hof het advies van de advocaat-generaal.

Even terugspoelen: in 2015 stapte de vzw Klimaatzaak, een collectief van burgers en bekende Vlamingen, naar de rechter tegen de Belgische overheden. De vzw wil de overheden via de rechtbank dwingen om de gemaakte beloftes rond (de vermindering van de) uitstoot van broeikasgassen te respecteren.

Van bij de start was er discussie over de taal van de gerechtelijke procedure. De zaak was in 2015 ingediend bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De Vlaamse regering drong aan op een wijziging van de taal naar het Nederlands. En indien dit niet kon, wenste Vlaanderen een opsplitsing van de procedure (Frans én Nederlands). De rechtbank van eerste aanleg ging niet in op de vraag van de Vlaamse regering om de taal te wijzigen.

“Juridisch niet verantwoord”

De Vlaamse regering legde zich daar echter niet bij neer en vocht die beslissing aan bij de arrondissementsrechtbank, een rechtscollege met Nederlandstalige en Franstalige rechters. Die rechtbank oordeelde op 8 februari 2016 dat de taal van de procedure het Frans moest blijven.

De rechtbank baseerde zich daarbij op de taalwetgeving. In de klimaatzaak zijn drie verwerende partijen (Belgische Staat, Brussel en Vlaanderen ) gevestigd in Brussel. En in Brussel bestaat de keuze om te dagvaarden in het Nederlands of het Frans. Maar aangezien in de klimaatzaak ook één van de vewerende partijen (Wallonië) buiten Brussel gelegen is, bestond volgens de rechtbank die keuze niet en moest de zaak ingeleid worden in het Frans.

Maar de argumentatie die de arrondissementsrechtbank heeft gevolgd, is “juridisch niet verantwoord”. Dat zegt althans de eerste advocaat-generaal van het Hof van Cassatie, André Henkes, in zijn advies van 5 december 2017. De advocaat-generaal stelt daarom voor de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te verbreken. Het Hof van Cassatie behandelt de zaak zelf op 12 januari. In de meeste gevallen volgt het Hof het advies van de advocaat-generaal.