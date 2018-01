‘Barcelona doet ultieme graai naar Coutinho, maar daar zijn niet alle spelers blij mee’

Verhuist Coutinho van Liverpool naar Barcelona of niet? De Catalanen doen er alles aan om de Braziliaan naar Camp Nou te halen, maar voorlopig ligt de vraagprijs van de Reds nog te hoog. Ook de spelersgroep van Barça is verdeeld over de komst van de aanvallende middenvelder.

De Spaanse sportkrant Sport windt er geen doekjes om: in de strijd tussen Liverpool en Barcelona staat het 160-130. Lees: de Reds willen 160 miljoen euro, de Blaugrana willen 130 miljoen euro betalen. Afwachten dus of een van beide teams water bij de wijn zal doen én of Coutinho zelf zich ook nog zal roeren. Want nog volgens Sport is de 25-jarige middenvelder bereid om zijn huidige team onder druk te zetten en zelfs overwegen niet meer voor de Reds te spelen. Op nieuwjaarsdag deed hij niet mee tegen Burnley.

’Te hoog loon’

Wie zich volgens Diario Gol ook roert zijn enkele toppers bij Barcelona. Zij zouden ontevreden zijn met het hoge loon dat de leider in de Primera Division Coutinho voorschotelt. De spits zou bij zijn nieuwe team 220.000 euro per week per jaar gaan verdienen. Enkel Lionel Messi (400.000), Luis Suarez (326.000) en Ousmane Dembéle (247.000) zouden beter doen.

Volgens Diario Gol leidde de discussie zelfs al tot een scheur in de kleedkamer, ondanks bemiddelingspogingen van Iniesta en Messi. Onder meer Gerard Pique zou bijzonder ontevreden zijn met het miljoenenspel. Hij moet het doen met ‘slechts’ 185.000 euro per week.