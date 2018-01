“Bedelaars zijn vrijwillig dakloos. Haal ze weg voor huwelijk prins Harry en Meghan Markle”

De politie van de Engelse stad Windsor moet bedelende daklozen uit het straatbeeld halen voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Dat heeft de bestuurlijk leider van het district gezegd. Volgens hem hebben de bedelaars zelf deze keuze gemaakt om op straat te zitten en maken zij het plaatsje er niet aantrekkelijker op voor de vele verwachte bezoekers.

Windsor kijkt reikhalzend uit naar de bruiloft tussen prins Harry en Meghan Markle. Op 19 mei stapt het koninklijke koppel daar in het huwelijksbootje. Maar voor Simon Dudley, leider van het district waarin Windsor ligt, zijn de bedelende daklozen in de stad een doorn in het oog.

In een reeks tweets repte de man over “een epidemie van daklozen en bedelaars”. Volgens Dudley hebben de inwoners van Windsor genoeg van “deze uitbuiting” van de bewoners en de zes miljoen toeristen die jaarlijks de stad aandoen, meldt The Guardian.

Vrijwillige keuze

Op dinsdag stuurde de bestuurlijk leider een brief naar de lokale politie waarin hij de autoriteiten oproept de bedelaars uit het straatbeeld te verwijderen. Dudley stelt dat de daklozen “onacceptabel” zijn, omdat een groot deel van hen helemaal niet thuisloos zijn, maar ervoor kiezen alle sociale voorzieningen te negeren. “Voor deze groep is het dus een vrijwillige keuze”, schrijft hij.

De bedelaars maken Windsor er niet aantrekkelijker op voor de verwachte duizenden mensen die naar de stad zullen afreizen voor het huwelijk van Harry en Meghan, vreest Dudley nog. Hij klaagt over “agressief bedelen en intimidatie”. Bovendien laten de daklozen veel zakken met afval en andere rommel achter. Dat kan ook problemen opleveren voor de veiligheid, klinkt het verder.

Misselijkmakend

De opmerkingen worden fel bekritiseerd door daklozenorganisaties. De teksten zijn “misselijkmakend”, zegt Murphy James, directeur van een lokale opvang, tegen de Telegraph. “Het is walgelijk dat iemand deze denkbeelden tegenwoordig nog heeft. Mensen die op straat slapen, doen dat niet uit vrije wil. Ze zijn daar omdat er iets is misgegaan.”