Na beslissing Kruidvat: wat doen de andere supermarkten?

De supermarkten in Vlaanderen zijn niet geneigd om het voorbeeld van Kruidvat te volgen en sigaretten vrijwillig uit de rekken te halen. Kruidvat wil zo de gezondheid van zijn klanten sparen maar Carrefour & co. houden de boot af. "Zolang de wet het toelaat, verkopen we tabak", klinkt het. De afgelopen jaren is sigaretten kopen wel moeilijker geworden.

“Het weghalen van tabak uit onze supermarkten lost het probleem niet op”, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve, woordvoerder van Carrefour. “Rokers kopen hun sigaretten dan gewoon elders.” Carrefour zegt tabak te blijven aanbieden tot de overheid dat verbiedt. Onder meer om diefstal te vermijden, moet je bij de supermarkt wel eerst een ticketje kopen, dat afrekenen en daarna scannen om aan sigaretten te raken. "Het is dus moeilijker dan vroeger om tabak te kopen."

Ook bij Colruyt zijn er geen plannen om te stoppen met de verkoop van tabak. Het bedrijf laat wel weten dat het assortiment de komende tijd niet zal worden uitgebreid en de afgelopen jaren zelfs is verkleind.

In de winkels van Lidl is alleen een beperkt assortiment tabak te vinden, benadrukt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Tabak volledig bannen doet de warenhuisketen niet. “De vraag van de klant blijft.” Wel wordt er minder promotie voor gemaakt dan vroeger. “De pakjes liggen aan de kassa verscholen achter een gesloten rolluik. Een groot verschil met vroeger. We afficheren die producten ook niet meer.”

Delhaize volgt de tabaksban van Kruidvat net zo min, schrijft VTM Nieuws. "Zolang er vraag is naar sigaretten en zolang er geen regelgeving is die ze verbiedt, blijven we sigaretten verkopen", klinkt het ook daar.